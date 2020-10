Koronavírus-járvány

Szlovéniában szombattól bezárt a boltok zöme, leállt a szolgáltatóipar egy része és az idegenforgalom

Szlovéniában szombattól bezárt a boltok zöme, leállt a szolgáltatóipar egy része és az idegenforgalom, miközben ismét megdőlt a korábbi csúcs az egy nap alatt regisztrált új fertőzöttek számában - írta a helyi sajtó.



Szlovéniában egy hétre zártak be a nem alapvető fontosságú cikkeket forgalmazó boltok, a vendéglátóhelyek és a szállodák, valamint a fodrász- és szépségszalonok, néhány kivétellel pedig az óvodák és a diákotthonok is. Keddtől éjszakai kijárási tilalom lépett életbe, hétfőtől pedig az oktatási intézmények - az elemi iskolák alsó tagozatos osztályai kivitelével - digitális oktatásra álltak át.



A kormány által szombaton közzétett adatok szerint pénteken 1963-mal 21 270-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Tizenkilenc beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 234-re nőtt. A diagnosztizált betegek közül 449-en vannak kórházban, közülük 63-at ápolnak intenzív osztályon.



A szomszédos Horvátországban a válságstáb jelentése szerint egy nap alatt, szombatra 2242-vel nőtt és elérte a 33 959-et az azonosított fertőzöttek száma. Tizenhat ember meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma így 429-re nőtt. Kórházban 731 beteget ápolnak, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen.



Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója sajtótájékoztatóján elmondta: nem vezetnek be újabb korlátozásokat, hanem a már meglévőkön szigorítanak. Itt a munkaidő további rövidítését és az összejöveteleken részt vevők felső létszámkorlátjának csökkentését említette. Kiemelte: a fertőzéses esetek száma nem nőne ilyen mértékben, ha mindenki betartaná az előírásokat, sokan azonban nem hajlandóak tudomást venni róluk.