Trump utasította a kormányzati ügynökségeket, hogy aktívan figyeljék és hiúsítsák meg az amerikai választásokba beavatkozni próbáló bárminemű kísérletet

Oroszország és Irán megpróbált beavatkozni a 2020-as amerikai választásokba - jelentette be a héten John Ratcliffe, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője egy váratlanul összehívott sajtókonferencián.



A tájékoztatón jelen volt Christopher Wray, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója is.



Ratcliffe, a hírszerzés csúcsvezetője közölte: bizonyítást nyert, hogy amerikai választói regisztrációra vonatkozó információk kerültek külön-külön Oroszország és Irán birtokába, és e két ország hamis információk terjesztésével megpróbálta befolyásolni az amerikai választókat.



A választói regisztráció a legtöbb helyen nyilvános.



Ratcliffe megerősítette: kormányzati tisztségviselők az elmúlt hetekben észlelték, hogy "Irán hamis e-maileket küldött a választók megfélemlítésére, társadalmi nyugtalanság felszítására és Trump elnök bemocskolására".



A hírszerzés vezetője ezzel azokra az elmúlt napokban megjelent e-mailekre, levelekre, közleményekre utalt, amelyeket állítólagosan szélsőjobboldali csoportok - vagy azok nevében - tettek közzé, azt a látszatot keltve, mintha e csoportoknak közük volna Donald Trumphoz. Szerdán például olyan elektronikus levelek kerültek nyilvánosságra, amelyeket a Proud Boys (Büszke Fiúk) nevű, Trumpot támogató radikális szervezet nevében publikáltak.



Judd Deere, a Fehér Ház szóvivője közölte: Donald Trump utasította a kormányzati ügynökségeket, hogy aktívan figyeljék és hiúsítsák meg az amerikai választásokba beavatkozni próbáló bárminemű kísérletet. "Nagyszerű munkájuknak köszönhetően leállítottuk Amerika ellenségeinek kísérletét a választásunk aláásására" - fogalmazott Deere.



Amerikai sajtójelentések szerint a kérdéses e-maileket jelenleg is vizsgálják. Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) idézett egy neve elhallgatását kérő hírszerzési szakembert, aki szerint vizsgálják azt is, hogy vajon iráni hackereknek sikerült-e beférkőzniük a Proud Boys hálózatába vagy internetes oldalára és onnan közzétenni fenyegető tartalmakat.



Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője szerda délután bizalmas és titkosított tájékoztatót kapott a történtekről. Schumer szerda este az MSNBC televíziónak azt nyilatkozta: nem ért egyet Ratcliffe elemzésével, miszerint Irán kifejezetten Trumpnak akart volna kárt okozni. Úgy vélte, hogy "Irán ebben az esetben és Oroszország sok más esetben lényegében a választásunkba vetett bizalmat akarja aláásni".