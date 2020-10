Károsítás

Több mint nyolcmilliárd dollárra büntették a Purdue gyógyszergyárat az opiátválságban játszott szerepéért

Az elmúlt húsz évben az opiáttartalmú szerek túlzott fogyasztása, vagy túladagolása miatt mintegy 470 ezer amerikai halt meg. 2020.10.25

Több mint nyolcmilliárd dollárra büntették a Purdue gyógyszergyárat az opiátválságban játszott szerepéért - jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium.



A Sackler-család többségi tulajdonában lévő Purdue Pharma gyártotta az OxyContin nevű, opiáttartalmú erős fájdalomcsillapítót, amely kábítószer-függőséget okozhat. A gyártó eltitkolta a szer kártékony mellékhatásait, az orvosok pedig indokolatlan esetekben is felírták e gyógyszert. Sőt, mint a tavalyi büntető perekből is kiderült, egyes orvosok kábítószer-kereskedőkkel összejátszva írtak recepteket.



Az elmúlt húsz évben az opiáttartalmú szerek túlzott fogyasztása, vagy túladagolása miatt mintegy 470 ezer amerikai halt meg.



A szövetségi igazságügyi tárca három rendben emelt vádat a Purdue Pharma ellen, és szerdán vádalku született a tárca és a gyógyszergyár, illetve a Sackler-család között. Ennek értelmében a gyógyszergyár elismeri bűnösségét a szövetségi bíróságon abban, hogy megkárosította az Egyesült Államokat, hamisan reklámozta az OxyContint, és becsapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeletet (FDA) is 2007 és 2017 között.



A Sackler-családnak a saját vagyonából 225 millió dollár büntetést kell befizetnie a szövetségi államkasszába, továbbá a gyárnak több mint 2,8 milliárd dollárt kell elkülönítenie a polgári peres eljárásokra. Több tagállamban ugyanis ezerszámra indítottak kártérítési pereket a gyár és tulajdonosai ellen. Az összesen 8,3 milliárd dollárra rúgó büntetés többi részét a gyárnak kell majd kifizetnie, bár csődeljárás alatt áll.



A vádalku értelmében a Sackler-család elveszít minden ellenőrzést a cég felett, amely a vállalat elleni csődeljárás miatt lényegében már folyamatban van, és a vállalat úgynevezett közprofit-szervezetté alakul, amelynek ingyenesen vagy nagyon alacsony áron biztosítania kell a kábítószer-túladagolás ellen, vagy a kábítószerfüggés kezelésére alkalmazott gyógyszereket. A vállalatnak hozzá kell járulnia az egyes tagállamokban szervezett kábítószer-ellenes programok finanszírozásához is.



A megállapodást még jóvá kell hagynia a csődbíróságnak is, a Purdue Pharma ellen ugyanis 2019-ben megindult a csődeljárás.

"A Purdue mély sajnálatát fejezi ki és vállalja a felelősséget a múltban elkövetett hibáiért" - írta közleményében Steve Miller, a cég elnöke. Leszögezte: "a Purdue mára már teljesen megváltozott (...), lecseréltük a teljes vezetőséget, megváltoztattuk gyártásunkat és ellenőrzési mechanizmusainkat is".



A megállapodás ugyanakkor nem mentesíti a Sackler-család tagjait és a vállalat korábbi vezetőit a büntetőjogi felelősség alól. Az ellenük folyó bűnügyi vizsgálat jelenleg is folyamatban van.



"A mai megállapodás alapvető fontosságú a minisztérium azon erőfeszítéseinek sorában, amelyekkel elszámoltat mindenkit, akinek része volt az opiátválságban" - jelentette ki Jeffrey Bossert Clark, a szövetségi igazságügyi tárca munkatársa, aki az opiátválsággal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.



A Purdue "praktikáit" 2016-ban a Los Angeles Times című lap oknyomozó riportja tárta fel. A lap munkatársai kiderítették azt is, hogy a gyógyszergyár tudott az OxyContin nagyon káros mellékhatásairól, de az óriási profit miatt hallgatott róluk.



A szerdán nyilvánosságra hozott döntést az elemzők nagy jelentőségűnek értékelik, mert a szövetségi kormány először tett felelőssé nagy gyógyszergyárat az opiátválságért.