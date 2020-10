Tech

Snowden korlátlan lakhatási engedélyt kapott Oroszországban

Korlátlan időtartamú oroszországi lakhatási engedélyt kapott Edward Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) lehallgatási programját leleplező, Oroszországba menekült amerikai informatikus.



Ezt Anatolij Kucserena, Snowden ügyvédje mondta csütörtökön el Moszkvában a TASZSZ hírügynökségnek. Hozzátette, hogy ügyfele egyelőre nem foglalkozik az orosz állampolgárság felvételének gondolatával. Snowden áprilisban lakhatási engedélyének hároméves meghosszabbítását kérte az orosz bevándorlási hatóságoktól.



Edward Snowden 2013-ban hozott nyilvánosságra szigorúan titkos dokumentumokat arról, hogy az NSA tömeges adatgyűjtést folytatott, és lehallgatóprogramokkal figyelte amerikai állampolgárok, valamint külföldi vezetők, köztük európai szövetséges országok politikusainak kommunikációját.



Snowden Honkong érintésével Oroszországba menekült akkor, aminek következtében erősen lehűlt Moszkva és Washington viszonya. Hazatérése és bírósági tárgyalása esetén harminc évig terjedő börtönbüntetés várhat rá, az 1917-es kémtörvény értelmében.



Kucserena tavaly szeptemberben azt mondta az orosz médiának, hogy ügyfelét 2013-ban megpróbálta beszervezni az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB), ügyfele azonban ezt visszautasította. Az ügyvéd szerint ezért tartott olyan sokáig, hogy Snowden menedékjogot kapjon.



Az egykor a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) alkalmazásában is állt informatikus 2013-ban, az orosz fővárosba történt érkezését követően 40 napot töltött el a seremetyjevói repülőtér várótermében, amíg meg nem kapta a menedékjogot az orosz hatóságoktól. Azóta Oroszországban él.



Az amerikai igazságügyi minisztérium tavaly elperelte tőle a Permanent Record (Állandó Nyilvántartás) című önéletrajzi könyvének bevételét. A tárca szerint Snowden megjelenése előtt nem mutatta be a szöveget az amerikai hírszerző szerveknek, és ezzel megsértette a CIA-vel és a az NSA-vel aláírt korábbi titoktartási megállapodását.



Snowden az elmúlt évek során megpróbált más országoktól, köztük Franciaországtól is menedékjogot kérni.