Koronavírus-járvány

Belgium újabb korlátozásokat rendelt el, főként a sport és a kultúra területén

A koronavírus-járvány gyors terjedése miatt további korlátozásokat rendelt el pénteken a belga kormány, ezek főként a sport és a kultúra területét érintik.



A rendelkezéseket Alexander de Croo miniszterelnök jelentette be péntek reggeli sajtótájékoztatóján. Ezen a napon a nemzetbiztonsági tanács folytatja az egyeztetést, és várhatóan este ismertetnek további intézkedéseket.



"A járványügyi helyzet annyira aggasztó, hogy újabb korlátozásokra van szükség. Ezek jelentősen kihatnak a polgárok szabadságára. A vírust azonban nem állítja meg se törvény, se rendelkezés. Nekünk magunknak kell összefognunk, hogy legyőzzük" - mondta a kormányfő a lakosokhoz intézett beszédében.



Az új szabályok értelmében minden sporteseménynek a nyilvánosság kizárásával kell zajlania, az amatőr bajnokságokat felfüggesztik. A kormány azt az engedményt tette, hogy a 18 év alattiak szervezhetnek sportrendezvényeket, de azokat csak egyik szülő látogathatja.



A beltéri kulturális rendezvényeken legfeljebb negyven ember vehet részt. Ha viszont a szervezők olyan helyszínt biztosítanak, ahol a fizikai távolságtartásra vonatkozó másfél méter betartása lehetséges, az eseményeken akár kétszázan is részt vehetnek. A kormány döntése értelmében az ország élményparkjait be kell zárni, az állatkertek azonban nyitva maradhatnak.



A rendelkezések hétfőtől lépnek életbe, és november 19-éig maradnak érvényben.



A belga kormányt az utóbbi hetekben több járványügyi szakértő a tavaszihoz hasonló teljes lezárásokra szólította fel, mivel nemzetközi kimutatások szerint Belgiumban az egyik legmagasabb a fertőzések aránya Európában.



A 11,5 millió lakosú országban 24 óra alatt csaknem 17 ezer új fertőzöttet regisztráltak, és mintegy 500 embert vettek fel kórházi kezelésre. Ezen a héten napi átlagban 350 ember halt bele a Covid-19 betegségbe.