Koronavírus-járvány

Romániában otthoni távfelügyelet alatt maradnak a tünetmentes fertőzöttek

Romániában pénteken túllépte a 200 ezret a koronavírus-fertőzöttek száma, a napi esetszám meghaladta az ötezret, az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás csökkentése érdekében ezért ezentúl nem kell kórházi vizsgálatra jelentkezniük a tünetmentes fertőzötteknek.



A kormány csütörtök este hozott sürgősségi rendelete értelmében a pozitívnak bizonyult koronavírus-teszt után a fertőzöttnek nem kell mindenképpen valamely járványkórházban jelentkeznie állapotának felmérése érdekében, ha egyébként tünetmentes, és nincsenek olyan egyéb kockázati tényezők, amelyek miatt ez indokolt. A családorvosával konzultálva otthoni elszigetelésben maradhat, de nyilvántartásba veszik, és a hatóságok bármikor ellenőrizhetik, hogy betartja-e az elkülönítést, a fertőzés terjesztésének meggátolása érdekében.



A bukaresti kormány egy másik sürgősségi rendelete kiterjesztette annak az augusztusban bevezetett jogszabálynak a hatályát, amely szerint - az óralátogatás felfüggesztése esetén - az online oktatás idején a szülők egyikének jogában áll szabadnapokat kivenni a 12 évet be nem töltött gyermekek felügyelete érdekében, ez idő alatt pedig költségvetési forrásból megtérítik bére 75 százalékát, de nem többet az átlagbér 75 százalékánál.



Ezentúl a fizetett szabadnapokra nemcsak akkor jogosultak a szülők, ha az óralátogatást a tanintézményben megjelent koronavírus-fertőzés miatt függesztették fel, hanem akkor is, ha a fertőzés terjedésének meggátolása érdekében az úgynevezett "sárga" vagy "vörös" forgatókönyvet életbe léptetve rendelik el a hatóságok az iskolák részleges vagy teljes bezárását.



Pénteken 5028-cal emelkedett és ezzel túllépte a 200 ezret a koronavírussal diagnosztizáltak száma Romániában, akik közül több mint 50 ezer jelenleg is fertőző. Először értékeltek ki több mint 40 ezer tesztet egyetlen nap alatt. Az utóbbi 24 órában újabb 82 áldozatot követelt a járvány. Több mint 10 ezer fertőzött van kórházban, az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma pedig 782-re emelkedett.