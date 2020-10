Kultúra

Bestsellerré tett egy könyvet Putyin 'komája' Ukrajnában azzal, hogy be akarja tiltatni

Bestseller lett Ukrajnában a szovjet büntetőtáborban elhunyt Vaszil Sztusz ukrán költő peréről írt dokumentumkönyv, miután egykori védője, a Vlagyimir Putyin orosz elnök "komájaként" emlegetett Viktor Medvedcsuk, a Moszkva-barát Ellenzéki Platform - Életért parlamenti párt vezető politikusa bírósági úton elsőfokon elérte a könyv betiltását.



A kiadó csütörtökön közölte a Facebookon, hogy még 15 ezer példányt elkezdtek újranyomni, miután csaknem húszezer példányt már eladtak belőle.



Medvedcsuk személyiségi jogainak megsértése címén indított pert a kötet szerzője, Vahtang Kipiani újságíró és a könyv kiadója ellen. Az elsőfokon illetékes kijevi kerületi bíróság a politikus javára döntött, és elrendelte a könyv terjesztésének leállítását. A kiadó fellebbezést nyújtott be.



Az 1938-ban a nyugat-ukrajnai Vinnicja megyében született Vaszil Sztusz kizárólag ukrán nyelven írt verseket, aktívan fellépett a szovjet személyi kultusz ellen, felemelte szavát a jogellenes politikai letartóztatások ellen. Élete során többször elítélték szovjetellenes agitáció címén, több évet töltött különböző büntetés-végrehajtási intézményekben. 1978-ban az angliai Pen Club tiszteletbeli tagjává választotta.



1980-ban koncepciós eljárást indítottak ellene, amelyben a költő le akart mondani kijelölt védőügyvédjéről, Viktor Medvedcsukról, mondván, "nincs szüksége két vádlóra". Medvedcsuk ugyanis ügyvédként a legsúlyosabb büntetés kiszabását kérte védencére. Vaszil Sztuszt tíz év munkatáborra ítélték. Öt évvel később, 1985-ben a Perm környéki börtöntelepen, ahol raboskodott, éhségsztrájkot kezdett és belehalt.



1989-ben róla nevezték el az első nem kormányzati irodalmi díjat, 1990-ben posztumusz rehabilitálták.



A Medvedcsuk által a könyv kiadója és szerzője ellen indított per komoly társadalmi visszhangot váltott ki Ukrajnában, Volodimir Zelenszkij elnök hivatala is reagált rá. A közleményben azt írta az elnöki iroda, hogy tiszteletben tartja a bíróságok függetlenségét, de furcsállja az ítéletet. Medvedcsuk ugyanis nem a szerző által kitalált személy, a könyvben leírtak történelmi tények. A hivatal hozzáfűzte, hogy Ukrajnában a cenzúra minden formája tiltott, a történeti anyagok feldolgozását nem szabad korlátozni az események résztvevőinek érzelme vagy státusza miatt. "Felszólítunk minden állampolgárt, hogy legyen bátorsága őszintén szemlélni népünk múltjának eseményeit, az egyének cselekedeteit vagy tétlenségét" - fogalmazott az elnöki hivatal közleményében.



Olekszandr Tkacsenko kulturális miniszter Facebook-oldalán pedig azt írta, hogy mindenkinek ajánlja elolvasásra a könyvet, és amíg be nem zúzzák, több példányt vásárol a közkönyvtárak számára.