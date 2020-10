Botrány

Holland kormányfő: Amália és Alexia hercegnő görögországi nyaralása magánügy

A királyi család "kihágása" Mark Rutte kormányfőre is rossz fényt vetett, aki a holland alkotmány értelmében felelős a királyi család tetteiért. 2020.10.23 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Amália és Alexia holland hercegnő görögországi nyaralása magánügy - szögezte le Mark Rutte Hollandia miniszterelnöke csütörtökön a helyi sajtónak.



A kormányfő azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy szerdán Vilmos Sándor az ország uralkodója videóüzenetében megbánását fejezte ki, amiért az egyben otthonmaradásra is felszólító hollandiai járványügyi korlátozások ellenére, múlt pénteken Görögországba utazott családjával. A királyi pár már másnap visszatért otthonába a távozásuk okozta közfelháborodás miatt, azonban lányaik csak hétfőn hagyták el a család görögországi nyaralóját. Az uralkodó bocsánatkérő üzenetében nem tért ki arra, hogy a hercegnők miért maradtak tovább, mint szüleik a peloponnészoszi félszigeten.



Sajtóhírek szerint, a királyi család "kihágása" Mark Rutte kormányfőre is rossz fényt vetett, aki a holland alkotmány értelmében felelős a királyi család tetteiért. Rutte hétfőn a parlamenthez intézett üzenetében elismerte, hogy tudott Vilmos és családja elutazásáról, de túl későn jött rá hogy ez nyaralás nem egyeztethető össze kormánya szigorított korlátozási intézkedéseivel. Csütörtöki nyilatkozatában azonban azt hangsúlyozta, hogy a hercegnők nyaralása nem tartozik a közügyekhez.



A holland nemzeti információs iroda tájékoztatásai szerint Amália és Alexia későbbi visszatérése azzal magyarázható, hogy "nem kaptak jegyet a szombaton elinduló járatokra."



A Hollandiában kialakult közbotrányt az is súlyosbítja, hogy a parlament szeptemberben úgy döntött, hogy 2021-től kezdve megemeli a királyi család havi illetményét. A kimutatások szerint holland uralkodói család a "legdrágább" egész Európában, évente 40 millió euróba kerül az adófizetőknek.