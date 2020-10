Koronavírus-járvány

Egész Lengyelországot járványövezetnek nyilvánítják

Tovább nőtt Lengyelországban csütörtökre az újonnan igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, az egész országot a legveszélyeztetettebb kategóriát jelentő, piros besorolású járványövezetnek fogják nyilvánítani. Az alsóház megszavazta a járványügyi orvosi ellátásról szóló törvénymódosításokat.



A mintegy 38 millió lakosú Lengyelországban egy nap alatt 12 107 új fertőzöttet regisztráltak, többet, mint eddig bármikor a járvány kitörése óta, és 168-an elhunytak. A halottak közül 137-nek a Covid-19 mellett valamilyen krónikus alapbetegsége volt, 31-en viszont kifejezetten a koronavírus-fertőzés nyomán kialakult szövődmények miatt haltak meg. Ezek a mutatók is magasabbak minden eddiginél.



Egy nap alatt 652-vel, 10 091-re nőtt a koronavírus-fertőzéssel kórházakban kezeltek száma, 812 beteg van lélegeztetőgépen.



Piotr Müller kormányszóvivő csütörtökön a közszolgálati televíziónak szinte biztosnak nevezte, hogy Mateusz Morawiecki miniszterelnök előző napi javaslatára piros övezetnek minősítik az ország egész területét, vagyis általánossá válnak az ország egy részében a múlt hét végétől már érvényes szigorítások, a többi között a vásárlók számának korlátozása a boltokban, az edzőtermek és az uszodák működésének felfüggesztése, az éttermek bezárása 21 órakor. Várhatóan a középiskolák után az általános iskolák felső tagozatai is áttérnek a vegyes vagy távoktatásra - erősítette meg Müller.



A nap folyamán tett, későbbi bejelentés szerint Mateusz Morawiecki pénteken ismerteti a szigorítások részleteit.



Csütörtök este az alsóházi képviselők túlnyomó többsége megszavazta a koronavírus-járvány alatt nyújtott orvosi ellátásról szóló törvénymódosítási tervezeteket. A még szenátusi megvitatásra váró törvénycsomag értelmében a fertőzöttek kezelésébe bekapcsolt orvosok fizetését duplájára növelik. A teljes fizetés az orvosok - valamint a járvány elleni küzdelembe bevont rendőrök, tűzoltók, határőrök, börtönőrök - esetleges karanténje idején is jár majd.



Bűntetőjogi felelősség alól kivonják a Covid-19 betegeket kezelő egészségügyi dolgozókat, akik életmentés céljából, rendkívüli körülmények között az egyébként érvényben lévő törvényeket sértenék.



Az egészségügyi tárca jóváhagyásával lehetővé teszik az Európai Unión kívül kiképzett egészségügyi dolgozók bekapcsolását a vírusbetegek ápolásába.



A szájmaszk köztéri viselésének jelenleg országszerte érvényes kötelezettségét megszegőknek a jogszabály szerint nemcsak pénzbírság szabható ki, hanem megtagadható tőlük a bolti kiszolgálás is.