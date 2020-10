Koronavírus

Tovább romlik a járványhelyzet Szlovákiában

Tovább romlik a járványhelyzet Szlovákiában, kedden 2202 koronavírus-fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumokban, ami az eddigi legmagasabb napi szám. Az elvégzett 13 800 teszt is megközelítette az eddigi tesztelési rekordot - közölte az egészségügyi információk nemzeti központja szerdán.



Igor Matovic kormányfő újságíróknak nyilatkozva nem zárta ki, hogy a fertőzöttek napi száma még a héten elérheti a háromezret is. A szlovákiai kórházakban jelenleg 844 beteget kezelnek, s ez a szám - jegyezte meg Matovic - "egy hónapon belül akár ötezerre is emelkedhet". Meggyőződése, hogy ezért mindenképpen újabb óvintézkedésekre lesz szükség. Az országos válságstáb csütörtökön Pozsonyban ül össze, és megvitatja a további teendőket.



Jaroslav Nad védelmi miniszter szerint nem zárható ki, hogy november 2-a után Szlovákia határain tesztelni fogják a belépőket. "Mindenkit letesztelünk, aki átlépi a határt" - szögezte le a tárcavezető. Hozzátette, a kormány azzal számol, hogy ez az intézkedés két hétig marad érvényben.



Roman Mikulec belügyminiszter úgy egészítette ki kollégája bejelentését, hogy a hatóságok azt is mérlegelik, ne zárják-e le a határátkelőhelyek egy részét.



Szlovákiában már folynak az előkészületek az egész lakosság letesztelésére, erre a tervek szerint két hétvégén, október végén és november elején kerül sor. A kormányzati terv továbbra is élénk viták tárgya. Matovic szerint több szakértő azt állítja, hogy a tesztelés nem lesz elegendő, nem oldja meg a problémákat, ezért országos karanténra lehet szükség.



"Úgy rohanunk most, mint egy vonat fékek nélkül. Mindenképpen meg kell állítani" - hangsúlyozta a szlovák miniszterelnök.