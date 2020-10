Koronavírus

Belgium "fertőzéscunamival" nézhet szembe, a kórházak csak a súlyos eseteket fogadják

Felfüggesztenek minden nem feltétlenül szükséges kórházi kezelést a koronavírussal fertőzöttek ellátása érdekében Belgiumban - jelentette be Frank Vandenbroucke belga egészségügyi miniszter kedden. A miniszter utalt arra, hogy a fertőzöttek száma rohamosan növekszik.



Közölte egyben azt is, hogy a kórházak a fertőzöttek közül csak a súlyos eseteket fogadják. A többiek számára otthon kell megoldani az ápolást. Elmondta, az egészségügyi intézmények mostantól csak azokat tesztelik, akik tüneteket mutatnak, illetve az egészségügyben dolgozókat, és a 65 év felettieket.



"Akiknek nincsenek tüneteik, nem kötelesek tesztet végezni akkor sem, ha bizonyítottan kapcsolatba léptek egy koronavírussal fertőzöttel, vagy olyan országból vagy területről tértek vissza, amely a fertőzés szempontjából kockázatos" - fogalmazott.



A miniszter korábban arról is beszélt, hogy az ország kezdi elveszíteni az irányítást a koronavírus-járvány második hulláma felett és hamarosan "fertőzéscunamival" nézhet szembe. Szavai szerint ha a fertőzés az orvosokat és a gondozókat is eléri "katasztrofális helyzet áll elő". Vallóniában, az ország déli részén és Brüsszelben a legveszélyesebb a helyzet egész Európát tekintve - tette hozzá.



A beszámolók szerint az új fertőzöttek száma gyorsan növekszik Belgiumban. A múlt hét folyamán átlagosan napi 8422 új esetet jegyeztek fel az országban. Az arány 70 százalékkal haladja meg az előző heti adatokat. A 11 millió lakosú országban feljegyzett adatok alapján 100 ezer lakosra 816 új koronavírus-fertőzött jut.



Az elmúlt hét napban átlagosan 267 ember került kórházba a vírus miatt. Ez az arány 95 százalékkal magasabb a megelőző héten feljegyzettnél. Kórházakban 2774 beteget kezelnek a vírussal összefüggésben, közülük 446-an intenzív ellátásban részesülnek, számuk egy hét alatt megkétszereződött. Jelenleg 209 beteg esetében kell lélegeztetőgépet alkalmazni. A vírus szövődményeiben elhunytak száma naponta átlagosan 32. A járvány kezdete óta közel 10 500-an vesztették életüket a koronavírus miatt.