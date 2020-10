Koronavírus

Oroszországban a vakcinagyártó szerint novemberben megkezdődhet a tömeges védőoltás

November végén megkezdődhet a Covid-19 elleni tömeges védőoltás Oroszországban - jelentette be Vaszilij Ignatyjev, az Szputnyik V elnevezésű első orosz vakcinát gyártó R-Pharm gyógyszergyár vezérigazgatója kedden egy moszkvai innovációs fórumon.



"Erről szó szerint minden nap tanácskozunk, folyik a munka. A Szputnyik vakcina tömegtermelése öt helyszínen zajlik, általános megítélés szerint jelentős mennyiségben, és a tömeges vakcináció november végétől, december elejétől kezdhető meg" - mondta Ignatyjev.



Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester hétfőn azt írta honlapján, hogy a lakosság tömeges védőoltása december-januárra várható.



A Gamaleja Intézet által kifejlesztett, augusztus 11-én bejegyzett Szputnyik V emberi adenovírus alapú vektorvakcina "posztregisztrációs" tesztelése jelenleg 40 ezer önkéntesen folyik Moszkvában. Ezzel párhuzamosan oltják a veszélyeztetett csoportokat, köztük az egészségügyi dolgozókat és a pedagógusokat.



A novoszibirszki Vektor kutatóközpont által kifejlesztett EpiVacCorona peptidvakcinát október 14-én jegyezték be, és ugyancsak 40 ezer embert vontak be a kipróbálásába Oroszország több régiójában, köztük 150 65 évnél idősebb önkéntest.



A Csumakov Intézet által kifejlesztett teljessejt-vakcinának klinikai tesztelése hétfőn kezdődött meg 300 önkéntesen Kirov megyében. Bejegyzése a várakozások szerint még idén megtörténhet.