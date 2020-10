Illegális bevándorlás

Olaszországban egyre nehezebb biztosítani az érkező menekültek karanténban tartását

Olasz nem kormányzati szervezetek bírósághoz fordultak a baloldali kormánynak a menekültekre kivetett karanténintézkedéseivel szemben, miközben az egyik táborban elszigetelt bevándorlók kövekkel támadtak az őket őrző rendőrökre hétfőn.



Több jogvédő szervezet a szicíliai kiskorúak bíróságához fordult, miután kiderült, hogy a kormány által üzemeltetett karanténhajókon egy tizenöt éves fiú életét veszítette. A civilszervezetek a kis- és fiatalkorúak azonnali partra szállítását sürgették a Lampedusa és Szicília vizein állomásozó karanténhajókról.



A Líbiából már gyenge egészségi állapotban érkezett fiút szeptember 18-án helyezték fel az Allegra nevű karanténhajóra, ahol több napon át rosszul volt, majd szeptember 29-én életét veszítette.



A hajón jelenleg majdnem nyolcszáz migráns tartózkodik, közülük száznyolcvan gyerek és fiatalkorú van, ebből százan szülői kíséret nélkül vannak a felnőttekkel teli hajón.



A kormány augusztus végén állította szolgálatba a komphajókat, ezekre helyezve át két hétre a migránsokat Lampedusa telített táborából. A karanténhajókról szicíliai és más olaszországi központokban osztják szét őket.



Lampedusára nyárhoz képest kisebb számban, de a továbbra is folyamatosan érkeznek a bevándorlók: az utolsó csoportot hétfőn harminc tunéziai alkotta. Szardínia szigetére algériaiak érkeztek.



Calabria tartományban karanténtáborokban helyezik el az érkezőket: sátrakban San Ferdinandóban, konténerekben Rosarnóban.



San Ferdinando táborában kétszázhatvanan vannak, tizennégyen elszigetelve. A többségében közép-afrikai férfiak szombaton megpróbáltak kitörni a táborból, és ugyanezzel kísérleteztek hétfőn is, amikor kövekkel dobálták meg a tábort felügyelő rendőröket. Öt rendőr megsebesült. A calabriai partokon egy csónakban hatvanheten kötöttek ki, az érkezőket gyorstesztelték, majd a negatív eredménnyel rendelkezőket szétosztották más olaszországi táborok között, ahol karantén alá helyezik őket. A polgármesterek elégtelennek tartják az ilyesfajta tesztelést, mivel az esetleges fertőzés hetekkel később is jelentkezhet, amikor már szétosztották az érkezőket. A migránsok is nehezen alkalmazkodnak, egymást követik a zavargások a táborokban.



Év eleje óta több mint 26 ezer bevándorló érkezett Olaszországba a tavalyi 9 ezerhez képest.



A Giuseppe Conte vezette kormány október 5-én módosította a volt belügyminiszter Matteo Salvini tavaly nyáron életbe léptetett migrációs törvényeit, de az új jogszabályokat még nem jelentek meg a hivatalos közlönyben, így még nem számítanak érvényesnek.