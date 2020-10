Verik a Trump-támogatókat San Francisco-ban - videó

Nemcsak Trump és Biden között folyik harc, hanem a nyílt utcán is, a szimpatizánsaik között. Jó példa erre a hétvégi San Francisco-i demonstráció, amelyen a Twitter ellen, a a „szólásszabadságért” rendeztek konzervatív tüntetést még október 17-én.



Bár sokakat nem mozgatott meg a tüntetés, annál nagyobb botrány kerekedett belőle: a maroknyi Trump támogatót körülfogta a több száz ellentüntető, és bizony a nézetkülönbségek tettlegességig fajultak.



A jelenlegi amerikai elnök mellett kampányolók közül többeket bántalmaztak, földre lökték, rúgták, a fogukat is kiverték. Számos képet hozott le a Daily Mail is.

Phillip Anderson of Save Our America gets punched twice by counter protestors. Anderson is one of the organizers of today's right-wing rally. #SanFrancisco pic.twitter.com/7Fe2QhyfKR