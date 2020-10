Állatvédelem

A látogatók előtt sebeztek halálra medvék egy dolgozót egy sanghaji vadasparkban

Medvék sebeztek halálra egy dolgozót egy sanghaji vadasparkban a látogatók szeme láttára - számolt be róla a BBC hírportálja hétfőn.



A baleset szombaton történt a park "ragadozóterületén".



Portálján a vadaspark közölte, hogy "rendkívül megrázta" őket a tragédia, valamint elnézést kértek a turistáktól a "kellemetlenség miatt". A balesetet jelenleg is vizsgálják, a biztonságon javítanak és a történtek után "igyekeznek a lehető legjobban helytállni".



A ragadozóterületet lezárták, a jegyek árát visszatérítették és jelenleg is "a biztonsági intézkedések szigorításán dolgoznak".



A történtekről a kínai Weibo közösségi portálon jelent meg egy videó, ami gyorsan elterjedt a közösségi oldalon, sokan kikeltek a vadasparkok ellen.



Sokan úgy érveltek, hogy a medvék csak vadállat módjára viselkedtek, és a baleseteket csak a parkok bezárásával lehetne megelőzni. Mások a sanghaji vadaspark biztonsági rendszerét szidták, vagy kifejezték együttérzésüket a szemtanúk felé, akiket minden bizonnyal "mélyen megrázott" a baleset látványa.



Ritkán fordul elő, hogy vadállatok marnak halálra állatkerti dolgozót Kínában. 2017-ben egy autós szafariparkban medve harapott egy látogatóba, aki nem törődött a park szabályaival, és lehúzta az autója ablakát.