Koronavírus-járvány

Rendőrökre támadtak a tüntetők Prágában - videó

A tüntetők és a rendőrség erőszakos összecsapásába torkollott vasárnap délután a prágai Óvárosi téren megtartott tiltakozó akció a cseh kormány koronavírussal kapcsolatos óvintézkedései ellen.



A tiltakozó akciót eredetileg a futballszurkolók szervezték a közösségi hálózatokon keresztül, de néhány civil mozgalom is támogatásáról biztosította. A Polgári Szabadságjogok Mozgalma (HOS) végül is másfélórás tüntetést szervezett Prága központjában.



Az akció lezárása után a tüntetők kisebb-nagyobb csoportjai rátámadtak a rendőrökre, akiket kövekkel, üvegekkel, sörösdobozokkal és más tárgyakkal dobáltak meg. Az agresszív tüntetőket, többnyire az arcukat sállal, kendővel eltakaró fiatalokat, végül rendőrségi kommandósok, lovasrendőrök könnygázzal és vízágyú bevetésével szorították csak ki a térről. Számos tüntetőt őrizetbe vettek.



Bár Csehországban szükségállapot van érvényben, a hatályos szabályok szerint egy politikai megmozdulást nem lehet betiltani. A résztvevők számát azonban legfeljebb ötszázban határozza meg a szabályzat.



Az Óvárosi téren lezajlott akción a résztvevők megengedett számának sokszorosa követelte az óvintézkedések enyhítését. A nagyrészt fiatal tüntetők többsége arcmaszk nélkül vett részt az akción. A tömegben néhány kormányellenes, illetve Milos Zeman államfőt bíráló transzparens is feltűnt.



A tüntetésen felszólalók az emberi szabadságjogokra hivatkozva követelték elsősorban a kötelező maszkviselés megszüntetését, és vendéglátóipari korlátozások feloldását is.



Jan Hamácek belügyminiszter nagyon felelőtlennek minősítette az akciót, amelyet több mint ezer rendőr és kommandós biztosított. A rendezők szerint mintegy ötezer ember vett részt a tüntetésen, a rendőrség háromezerre becsülte a részvételt.



Csehországban az utóbbi hetekben gyorsan terjed a járvány, szombaton is majdnem kilencezer új igazolt fertőzést mutattak ki, ami a hétvégi napokon az eddigi legmagasabb szám.



A dpa német hírügynökség korábban csak "szurkolói" tüntetéskén tudósított az eseményről, beszámolva arról, hogy a rendőrség közlése szerint több mint kétezren vettek részt a demonstráción.



A tüntetés később alakult politikai jellegűvé, és több más szervezet is csatlakozott hozzá, s végül a Polgári Szabadságjogok Mozgalma (HOS) vált a másfél órás megmozdulás fő szervezőjévé.