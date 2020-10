Koronavírus-járvány

Johnson: a brit kormány több millió gyorstesztet és vakcinát vásárolt

A program kiteljesedése időt vesz igénybe, és nem várható, hogy e tesztek segítségével az üzleti szektor egésze gyorsan visszatérjen a normális üzemmódba.

A brit kormány több millió olyan koronavírus-gyorstesztet vásárolt, amelyek néhány perc alatt eredményt mutatnak - mondta pénteken a brit miniszterelnök.



Boris Johnson a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy kormánya több százmillió adagnyi koronavírus-oltóanyagot is lekötött, abban a reményben, hogy a vakcinák hatékonynak bizonyulnak.



Johnson kijelentette: az elmúlt néhány hétben mindinkább egyértelművé vált, hogy a kifejlesztés alatt álló gyorstesztek között vannak olyanok, amelyek nagyon hatékonyan ki tudják mutatni, hogy valaki fertőzött-e vagy sem, és ez azt jelenti, hogy már a télen lehetségessé válhat emberéletek és munkahelyek megmentése.



Hozzátette: a brit kormány máris több milliónyit vásárolt ezekből a szűrőkészletekből, amelyek akár 15 perc alatt eredményt mutathatnak.



A brit kórházakban már használják is ezeket, a következő néhány hétben pedig elkezdődik országos terjesztésük és próbájuk.



Johnson elmondta: Nagy-Britanniában megkezdődött az ilyen jellegű tesztek tömeges hazai gyártásához szükséges infrastruktúra kiépítése.



Hangsúlyozta ugyanakkor azt is: a program kiteljesedése időt vesz igénybe, és nem várható, hogy e tesztek segítségével az üzleti szektor egésze gyorsan visszatérjen a normális üzemmódba.



A brit kormányfő kiemelte ugyanakkor, hogy már eddig is nagyon nagy előrelépést sikerült elérni: gyakorlatilag nulláról kiépült egy hatalmas diagnosztikai infrastruktúra, és a februári kétezerről mára sikerült 300 ezer fölé emelni a napi koronavírus-szűrési kapacitást.



A brit egészségügyi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint Nagy-Britanniában eddig 26,6 millió koronavírus-tesztet végeztek, és ezek közül 689 ezer lett pozitív.



A péntek estével zárult 24 órában 15 650 új koronavírus-fertőzést szűrtek ki; a fertőzés okozta Covid-19 betegségben az elmúlt egy napban 136-an haltak meg.



A nagy-britanniai halálos áldozatok száma ezzel 43 429-re emelkedett.



Johnson a pénteki sajtótájékoztatón közölte: a brit kormány a tesztprogram mellett 350 millió adag koronavírus-oltóanyaghoz biztosított magának korai hozzáférést, az ígéretes új vakcinák egész portfoliójából válogatva.

A miniszterelnök szerint ez lehetővé teszi az oltóanyag lehető leggyorsabb alkalmazását, "ha és amikor" lesz hatékony koronavírus-vakcina.



Boris Johnson nem említette, hogy a brit kormány mely cégeknél kötötte le a hatalmas mennyiségű oltóanyagot.



A szakmai körökben legígéretesebbnek tartott brit koronavírus-vakcinát az Oxfordi Egyetem tudósai fejlesztették ki. Az egyetem már megállapodott az AstraZeneca gyógyszeripari óriásvállalattal a gyártásról és a forgalmazásról arra az esetre, ha az április óta tartó emberi tesztelés során a koronavírus-vakcina beválik.



Az AstraZeneca vezérigazgatója, Pascal Soriot nemrégiben a BBC televíziónak elmondta: a vállalat a brit kormánytól százmillió egységnyi oltóanyag gyártására kapott megbízást a tesztprogram sikere esetére.



Matt Hancock brit egészségügyi miniszter nem sokkal később közölte: az AstraZeneca még az oltóanyag engedélyezése előtt hozzákezd a gyártáshoz annak érdekében, hogy a vakcina klinikai jóváhagyásának esetére megfelelő mennyiséget lehessen készletezni és az egészségügyi hatóságok készen állhassanak az alkalmazásra.