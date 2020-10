Koronavírus-járvány

Első ízben lépte át a tízezret a napi esetek száma Csehországban

Csehországban a járvány kezdete óta első ízben a tízezret is átlépte az új igazolt koronavírus-fertőzések száma. A laboratóriumi vizsgálatok pénteken 11 105 új fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legmagasabb napi esetszám.



Az egészségügyi minisztérium honlapján szombaton megjelent kimutatások szerint a márciusban kezdődött járványnak eddig 1283 halotja van Csehországban. A kórházakban jelenleg rekordszámú, 3120 személyt kezelnek, közülük 551 állapotát súlyosnak minősítik az orvosok.



A nemzetközi összehasonlításokból kitűnik, hogy a napi igazolt esetek száma októberben Csehországban sokkal magasabb, mint a jóval nagyobb lélekszámú szomszédos Németországban. Szeptember végéhez hasonlítva a halálesetek száma megduplázódott, a kórházban kezelteké pedig megháromszorozódott. Hasonló módon emelkedik a súlyos esetek száma is.



Roman Prymula egészségügyi miniszter szerint a járványügyi adatok még tíz napig - két hétig növekedni fognak. A fertőzöttek mintegy négy százaléka kerül kórházba, a súlyos esetek aránya köztük mintegy 20 százalékos. Vladimír Cerny, az intenzív kórházi kezelések országos koordinátora pénteken azt mondta, hogy a legközelebbi hetek súlyos terhelésnek teszik ki a kórházakat, különösen a személyzetet, de a rendszer összeomlása nem fenyeget. Prymula kijelentette: a kórházak intenzív kezelésre alkalmas ágykapacitásait sikerült megduplázni, de egy tábori kórházra Prágában feltétlenül szükség van. Intézkedéseket hoztak, hogy hasonló tábori kórház épülhessen szükség esetén Brünnben a nemzetközi vásár egyik pavilonjában és néhány más nagyvárosban is.



Csehországban október eleje óta szükségállapot van érvényben. Zárva vannak az iskolák, a vendéglők, a klubok és szüneteltetik a kulturális, valamint sportrendezvények megtartását is. Széleskörűen kötelező az arcmaszkok viselete. Újabb óvintézkedésekre a következő héten nem kell számítani - mondta az egészségügyi tárca vezetője pénteki sajtótájékoztatóján. Milos Zeman államfő pénteken este rendkívüli televíziós beszédben fordult az ország lakosságához és felszólított mindenkit az óvintézkedések következetes betartására.