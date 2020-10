Koronavírus-járvány

Újabb korlátozásokat vezet be Észak-Macedónia

Tilos a gyülekezés és bármilyen tömeges rendezvények szervezése, a vendéglátóhelyeknek és üzleteknek a legkésőbb 23 óráig be kell zárniuk, a tömegközlekedés pedig csak 50 százalékos kapacitással működik - ezek a szombaton ismertté vált új észak-macedón korlátozások, amelyek célja a koronavírus-járvány terjedésének a lassítása, illetve megfékezése.



A járvány kezelésével megbízott észak-macedón válságstáb a kijárási tilalom ismételt bevezetését is kilátásba helyezte, amennyiben az emberek nem tartják be az intézkedéseket, és tovább nő a fertőzöttek száma.



A Nyugat-Balkánon - Horvátországot kivéve - péntekről szombatra 1701-gyel nőtt az igazolt fertőzöttek és huszonöttel a halálos áldozatok száma.



A regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 265-tel 35 719-re, Koszovóban 104-gyel 16 606-ra, Észak-Macedóniában 438-cal 22 632-re, Montenegróban 273-mal 14 372-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 621-gyel 32 831-re emelkedett.



Szerbiában az utóbbi 24 órában kettővel 772-re, Koszovóban ugyancsak kettővel 652-re, Észak-Macedóniában hattal 821-re, Bosznia-Hercegovinában nyolccal 988-ra, Montenegróban pedig héttel 228-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma.