Alig érinti a járvány az iskolákat Németországban

A tanév kezdetétől az őszi szünetig országos átlagban a tanulók 98 százaléka részt tudott venni az iskolai, tantermi oktatáson. 2020.10.16 18:31 MTI

Szinte teljesen elkerülte az iskolákat az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) a tanév első szakaszában Németországban egy pénteken ismertetett felmérés szerint. Az iskolák mellett eddig az óvodákat is szinte teljesen elkerülte a járvány.



A tartományi kormányok adatai szerint a tanév kezdetétől az őszi szünetig országos átlagban a tanulók 98 százaléka részt tudott venni az iskolai, tantermi oktatáson.



A legnépesebb tartományban, Észak-Rajna-Vesztfáliában a tanulók 0,04 százaléka - a mintegy kétmillió iskolás közül 853 - fertőződött meg, vagyis tízezer tanulóra négy igazolt fertőzés jut. Ugyancsak 0,04 százalékos arányt regisztráltak Bajorországban és Schleswig-Holsteinben. Szász-Anhalt tartományban egyetlen fertőzöttet sem találtak az őszi szünetig, és a legkevésbé jó helyzetben lévő Berlinben is csupán a tanulók 0,07 százaléka - tízezerből hét - kapta el a vírust október közepéig.



Az adatok azt jelzik, hogy eddig nem igazolódtak be azok az aggodalmak, amelyek szerint az iskolarendszer újraindítása miatt tömegesen fertőződnek majd meg gyerekek, és az osztálytermek potenciális járványgócok lesznek - emelte ki összeállításában a Madsack német médiacsoporthoz tartozó regionális lapok közös szerkesztősége (RedaktionsNetzwerk Deutschland - RND).



A tartományi oktatási minisztériumoktól összegyűjtött adatok szerint a tanári kart sem érinti a járvány más foglalkozási csoportoknál erősebben. Észak-Rajna-Vesztfáliában például a tanárok 0,1 százaléka, Berlinben 0,14 százaléka fertőződött meg.



Az RND felmérése egybevág a bonni nemzetközi munkaügyi kutatóintézet (IZA) tanulmányával, amelyben a tanév első három hete után vizsgálták az iskolarendszer újraindításának hatását, és azt találták, hogy a lakosság egészét tekintve nem csupán nem növelte, hanem kismértékben csökkentette a napi új esetek számát az a tényező, hogy a gyerekek ismét járhatnak iskolába.



Az IZA kutatói szerint a jelenség részben az igen szigorú - a többi között a tantermek óránkénti háromszori szellőztetését előíró - iskolai fertőzéshigiéniai szabályoknak tulajdonítható, és annak is fontos szerepe lehet, hogy a szülők óvatosabbak lettek, már egy enyhe meghűlés esetén is inkább otthon tartják a gyereket néhány napig, hogy csökkentsék az egész családnak terhes távoktatás újraindításának veszélyét.



Az utóbbi időszakban hetente átlagosan 6 óvodában észleltek járványkitörést, a nyári szünet 79 ilyen eset történt - ismertette a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) felmérésének eredményeit Franziska Giffey szövetségi családügyi miniszter pénteki berlini tájékoztatóján.



Rámutatott: az adatok azt jelentik, hogy az országszerte működő több mint 57 ezer óvoda és egyéb napközbeni kisgyermek-ellátó intézmény alig egy százalékát kellett ideiglenesen bezárni a koronavírus-járvány miatt.

Az eddigi tapasztalatok alapján a legtöbb helyen már nem is az egész intézmény működését függesztik fel, hanem csak az adott csoportba tartozó gyerekeknek és nevelőknek kell karanténban maradniuk fertőzés esetén.



Az aktuális tudományos ismeretek mind arra utalnak, hogy a kisgyermekek nem tartoznak a járvány terjesztői közé - mondta a miniszter. Kiemelte: az iskolák és a napközbeni gyermekellátás intézményrendszere a gyermekek, a családok és az egész társadalom számára "rendszerszintű fontosságú", ezért a járványügyi védekezést úgy kell megszervezni, hogy ne legyen szükség újabb leállásra, óvodák, iskolák tömeges bezárására.



Ugyanakkor az iskolákon és óvodákon kívül egyre gyorsabban terjed a SARS-Cov-2. Az RKI pénteki adatai szerint az utóbbi 24 órában 7334 fertőződést regisztráltak. Ez a legnagyobb napi esetszám az új típusú koronavírus németországi megjelenése óta, és csaknem 700 esettel több az előző rekordnál, a csütörtöki 6638-nál.



A teszttel igazolt esetek száma így 348 557-re emelkedett.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek egy nap alatt 24-gyel nőtt, 9734-re.



Emelkedett a vírus úgynevezett reprodukciós rátájának (R) hétnapos mozgóátlaga is, az egy nappal korábbi 1,20-ról 1,22-re. Ez azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött átlagosan további 122 embernek adja át a vírust.