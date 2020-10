Koronavírus

Importált mélyhűtött árucikkről származhatott a Kelet-Kínában újabb fertőzéseket okozó vírus

A csingtaói esetek felbukkanását megelőzően Kína szárazföldi részén csaknem két hónapon át egyetlen belföldi fertőzésből fakadó Covid 19-es megbetegedést sem regisztráltak. 2020.10.16 15:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kelet-kínai Csingtao egészségügyi hatóságainak vizsgálata szerint a helyi kikötőben dolgozó munkások importált mélyhűtött élelmiszerekkel kapcsolatba kerülve fertőződhettek meg a koronavírussal, amely ezt követően gondatlanság miatt fertőzhetett meg másokat is a munkásokat ellátó kórházban.



Csingtao egészségügyi bizottsága hétfőn az internetes oldalán kiadott közleményben adta hírül, hogy a város egyik, a koronavírus-fertőzöttek kezelésére kijelölt kórházához kapcsolódóan járványgócot észleltek.



A Hszinhua kínai állami hírügynökség közlése szerint a két kikötőmunkást szeptember 24. óta orvosi megfigyelés alatt tartották Csingtao mellkassebészeti klinikáján. Egyiküknél 20 nappal az első pozitív vírustesztjét követően jelentkeztek a Covid-19 tünetei. A kikötőmunkások szeptember 19-én importált mélyhűtött élelmiszereket rakodtak ki. Külföldről származó fagyasztott élelmiszercikkekben már korábbi esetekben is a vírus újabb felbukkanásának feltételezett forrásait gyanították. A Pekingben júniusban lezajlott második járványhullám valószínűsíthetően szintén ilyen árucikkek felszínén megtapadt vírus okozta fertőzésekből alakult ki.



A Santung tartományban található Csingtaóban összesen mintegy 11 millió emberen végezték el a vírustesztet az elmúlt öt nap során. A péntek reggel közölt eredmények szerint eddig több mint 10 millió teszt negatív eredményt mutatott, Csingtaóban így összesen 13 fertőzöttet azonosítottak, mindegyikük a mellkassebészeti klinikához köthető. Az egészségügyi hatóságok megállapították, hogy a fertőzésekhez a kórház CT-vizsgálatokhoz használt helyiségének nem megfelelő fertőtlenítése vezetett.



Egy csütörtöki bejelentés szerint Csingtaóban a vizsgálat lefolytatásának idejére felfüggesztették beosztásából a város egészségügyi bizottságának vezetőjét, és menesztették az érintett kórház igazgatóját.



A csingtaói esetek felbukkanását megelőzően Kína szárazföldi részén csaknem két hónapon át egyetlen belföldi fertőzésből fakadó Covid 19-es megbetegedést sem regisztráltak. A nemzeti egészségügyi bizottság pénteki jelentése szerint a kínai szárazföldön jelenleg 253 beteget kezelnek a koronavírus okozta betegséggel, és 376 panaszmentes vírushordozót tartanak orvosi megfigyelés alatt.



A dél-kínai Kanton (Kuangcsou) városból csütörtökön egy belföldi fertőzésből fakadó, panaszmentes vírushordozót azonosítottak - jelentette be a helyi egészségügyi bizottság. Az érintett egy, a nemzetközi járatok utasainak fogadására kijelölt karanténszálló munkatársa. A bizottság beszámolója szerint eddig 68, a fertőzöttel kapcsolatba került embert teszteltek és helyeztek karantén alá, közülük eddig 66 ember teszteredménye érkezett már be, mindegyik negatív.