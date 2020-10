Terrorizmus

Horvát kormányfő: terrorista támadásnak minősíthető a hétfői gépfegyveres lövöldözés

Hétfőn reggel a 22 éves Danijel Bezuk gépfegyverből nyitott tüzet a kormány és a parlament épületére, és súlyosan megsebesített egy ott őrt álló 31 éves rendőrt. 2020.10.14 18:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A merénylet részleteit tekintve terrorista támadásnak minősíthető a hétfői zágrábi gépfegyveres lövöldözés, Horvátország 30 éves történelmében nem volt még ilyenre példa- mondta Andrej Plenkovic horvát kormányfő sajtótájékoztatóján szerdán Zágrábban.



A társadalomnak, az intézményeknek és a politikának választ kell találnia arra, hogyan radikalizálódhatott egy ilyen fiatal személy - hangsúlyozta.



"A merénylő nem csak úgy +mellesleg+ jött a Szent Márk térre hétfőn reggel nyolc órakor Kutináról - amely nincs éppen közel Zágrábhoz - egy automata fegyverrel, amelyből rálőtt három rendőrre, illetve egy pisztollyal, amellyel később végzet magával" - mondta.



Szavai szerint komoly a helyzet, amely megköveteli, hogy az intézmények és a társadalom kiderítse, milyen indíték állt emögött.



"Szerencse a szerencsétlenségben, hogy amatőr terrorista elemeket tartalmazó próbálkozásról volt szó, és nem volt sok ember a kormány épülete előtt" - húzta alá.



Meggyőződésének adott hangot, hogy az államügyészség és a titkosszolgálat kideríti, az 1998-ban született fiatalember hogyan kerülhetett abba a helyzetbe, hogy elkövessen egy ilyen tettet. A társadalomnak fel kell tennie a kérdést: hogyan következhetett be egy ilyen radikalizálódás. Meg kell találni a fészket, ahonnan ez a folyamat elindult - vélekedett.



"Nem mondom azt, hogy az elkövető szélsőséges volt, de szélsőséges esetről van szó, de ha valaki automata fegyverrel jön ide, és rálő egy horvát rendőrre, az már egy új szint" - fogalmazott a kormányfő, hozzátéve: a társadalomnak tisztán kell látnia, kik azok a szereplők, akik gyűlöletet szítanak a horvát politikai életben.



Hétfőn reggel a 22 éves Danijel Bezuk gépfegyverből nyitott tüzet a kormány és a parlament épületére, és súlyosan megsebesített egy ott őrt álló 31 éves rendőrt. Egy másik rendőr többször is rálőtt az elkövetőre, aki ezután elfutott a helyszínről. A rendőrség ezután nagy erőkkel indult a keresésére.



A fiatal férfi a merénylet után bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, ahol azt írta: "elég volt az átverésből és az emberi értékek következmények nélküli, könyörtelen sárba tiprásából".



Bezuk tettéhez egy engedély nélkül szerzett, román gyártású gépkarabélyt használt, amelyet menekülés közben eldobott, majd néhány perccel később egy pisztollyal fejbe lőtte magát.



A rendőrség házkutatást tartott a fiatal férfinál, aki szüleivel élt, és akinek édesapja a délszláv háború veteránja. A rendőrségi jelentés szerint két, engedély nélküli puskát találtak a házban, hangtompítóval és céltávcsővel, valamint több mint ezer lőszert. Az 59 éves férfit őrizetbe vette a rendőrség, de később elengedte. Az ügyészség büntetőeljárást indított ellene.



A két országos napilap szerdán arról cikkezett, hogy a horvát padlásokon, raktárakban és pincékben továbbra is nagy számban rejtegetnek illegális fegyvereket és robbanószereket az állampolgárok.

Kapcsolódó írások: Gépfegyverrel lövöldözött a horvát kormány épülete előtt egy férfi