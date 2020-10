Koronavírus

Lengyelországban megbírságolják a szájmaszkot nem viselőket

Lengyelországban a rendőrség megbírságolja az utcán a szájmaszkot nem viselőket, a szerdai hatósági közlemény szerint egy nap alatt több mint 3700 ilyen büntetést szabtak ki.



A koronavírus-járvány lassítása érdekében a lengyel kormány múlt szombattól tette kötelezővé a szájmaszk köztéri viselését, a rendelkezés be nem tartásáért 500 zlotyig (mintegy 40,4 ezer forintig) terjedő bírság szabható ki. A szájmaszkot korábban csak a fertőzöttek nagyobb számát jegyző járásokban, városokban kellett az utcán is viselni.



A lengyel országos rendőr-főkapitányság szerdai közleménye szerint a járvány során a tisztviselők több mint 191 ezer, szájmaszkot nem viselő embert figyelmeztettek, ami a hatóságok részéről az első alkalmazandó intézkedés. Közel 40 ezer, az utasításhoz nem alkalmazkodó embernek bírságot szabtak ki, további közel 12 ezer szabálysértő esetében pedig bírósághoz irányították az ügyet.



Szombaton több lengyel városban, köztük Varsóban több száz fős csoportok tüntettek a kötelező szájmaszkviselés ellen, a rendőrség az arcukat, orrukat el nem takaró tiltakozóknak több mint 200 bírságot szabott ki, a bírságot elutasító mintegy 1500 tüntető esetében pedig bírósági eljárást kezdeményezett.



Szerdán a közel 38 millió lakosú Lengyelországban a legtöbb újonnan kimutatott fertőzöttet jegyezték a járvány kitörése óta, az egészségügyi tárca 6526 új esetről számolt be. Wojciech Andrusiewicz, az egészségyügyi minisztérium szóvivője ennek kapcsán rámutatott: egy nap alatt több mint 43,8 ezer vírustesztet végeztek el. Megerősítette azt is, hogy a fertőzések többsége tünetmentes vagy könnyű lefolyású.



Aznap 116 halálos áldozatról is beszámoltak, ez szintén a legtöbb a járvány kitörése óta. Az elhunytak közül 105-nek a Covid-19 mellett valamilyen krónikus alapbetegsége volt, 11-en kifejezetten a Covid-19 miatt haltak meg.



Andrusiewicz emlékeztetett arra, hogy csütörtöktől az idősek számára ismét vásárlási idősávot vezetnek be 10 és 12 óra között. Kilátásba helyezte, hogy szombattól több mint száz járásban szigorítanak a járványügyi intézkedéseken. Jelenleg a 380 lengyelországi járás közül 38 számít a legszigorúbb, "piros" zónának.