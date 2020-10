Koronavírus

Újabb amerikai gyógyszergyártó függesztette fel kísérleti kezelésének tesztelését

Az Eli Lilly a múlt héten nyújtotta be a készítménye forgalmazásához szükséges engedélyezési eljárásra a kérelmet az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyelethez. 2020.10.14 07:06 MTI

Újabb amerikai gyógyszergyártó, az Eli Lilly függesztette fel kedden a koronavírus okozta Covid-19 kísérleti kezelésének klinikai tesztelését.



Nyilvánosságra hozott közleményében az Eli Lilly szóvivője leszögezte: a kísérleti kezelés klinikai vizsgálatait felügyelő független bizottság elővigyázatosságból azt javasolta, hogy egyelőre ne kérjenek fel újabb kísérleti pácienseket, szüneteltessék a klinikai kísérleteket.



Az indianai székhelyű Eli Lilly egy ACTIV-3 nevű, Covid-19 kezelésére alkalmasnak vélt antitestkészítménnyel kísérletezett. Donald Trump amerikai elnököt nem ezzel, de hasonlóképpen egy amerikai gyógyszergyártó kísérleti antitest-készítményével is kezelték, miután megjelentek nála a Covid-19 tünetei.



Az Eli Lilly a múlt héten nyújtotta be a készítménye forgalmazásához szükséges engedélyezési eljárásra a kérelmet az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyelethez (FDA). Az FDA-nek azonban az engedélyezés előtt ellenőriznie kell a készítmény mellékhatásait és veszélyeit, és általában a biztonságosságát. Ennek egyik szakasza a független bizottság véleménye, amelynek alapján a gyártó a bejelentést tette. Az Eli Lilly szóvivője hangsúlyozta, hogy a cég a páciensek védelme érdekében is támogatja és tiszteletben tartja a bizottság javaslatát.



Hétfőn a szintén amerikai Johnson and Johnson óriásvállalat koronavírus elleni vakcinájának tesztelését függesztették fel, egyelőre nyilvánosságra nem hozott egészségügyi problémákra hivatkozva. Hétfői közleményében a gyógyszergyár úgy fogalmazott: a tesztelés során az egyik kísérleti páciens "ellentmondásosan reagált" a gyógyszerre. Szeptemberben egyébként az Oxford Egyetemmel együttműködő AstraZeneca állította le a vakcinakísérleteit, mert a szer neurológiai problémákat okozott az egyik kezeltnél.