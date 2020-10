Vallás

Elfogták a nőt, aki luxuscikkeket vásárolt magának a Vatikánba érkező pénzadományokból

Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el - közölték a hatóságok kedd este. Marogna a szeptember 24-én lemondott Angelo Becciu bíboros "bizalmasaként" vált ismertté, akinek fél milliárd eurót utalt át a szentszéki államtitkárság.



A Vatikán nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a 39 éves olasz nővel szemben sikkasztás vádjával. Cecilia Marognát az olasz fél átadja a vatikáni hatóságoknak.



Marogna neve az Angelo Becciu volt bíboros nevével fémjelzett pénzügyi botrány miatt vált ismertté. A nő egy Szlovéniában bejegyzett non profit szervezetet működtetett, amely Afrikában és Ázsiában tervezett humanitárius projektekre több mint ötszáz millió euró finanszírozást kapott a szentszéki államtitkárságtól, amikor a hivatal helyettes vezetője Angelo Becciu bíboros volt. Mint kiderült, a magát menedzsernek és nemzetközi közvetítőnek nevező Cecilia Marogna a pénzből kizárólag személyes költségeit fedezte, luxuscikkeket vásárolt belőle.



A szeptember 24-én szentszéki tisztségeiről és bíborosi címéről is lemondott Becciu 2011 és 2018 között a vatikáni kormányként ismert szentszéki államtitkárság harmadik számú vezetőjeként dolgozott. Mandátuma idején sor került egy több mint 200 millió eurót érő londoni ingatlan megvásárlására, melyen a Vatikán a számítások szerint legalább 450 millió eurót veszített. A vatikáni ügyészségnek az olasz sajtóban közölt vádirata szerint Angelo Becciu és társai további több száz milliót tulajdonítottak el a pápai állam hivatalaitól, többek között a Péter-filléreket, vagyis a világ minden részéből a Vatikánba érkező pénzadományokat őrző egyházi számlákat is kiürítették.



A vatikáni ügyészi vizsgálat 2019-ben indult, és eddig tíz személyt érint: Angelo Becciun kívül a volt bíboros egykori személyi titkárát Mauro Carlinót, a szentszéki államtitkárság volt adminisztrációs vezetőjét, Alberto Perlascát és munkatársát Fabrizio Tirabassit, valamint Tommaso di Ruzzát a Pénzügyi Információs Felügyelet (Aif) volt igazgatóját, aki az államtitkárság minden pénzügyi lépését aláírásával jegyezte. Idén júniusban a vatikáni csendőrség őrizetbe vette, majd kilenc nap fogda után szabadlábra helyezte Gianluigi Torzi olasz brókert.



Angelo Becciu korábbi sajtótájékoztatóján ártatlannak vallotta magát hangsúlyozva, hogy mindent tisztázni fog. Cecilia Marognával kapcsolatban kijelentette, hogy munkakapcsolatban állt vele.