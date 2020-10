Koronavírus-járvány

Macron sokkoló bejelentésre készül

A koronavírus-járvány "tragédiával fenyegető" második hullámának megfékezésére Emmanuel Macron francia államfő sokkoló bejelentéseket tesz szerda este - jelezte az elnöki hivatal.



Kijárási korlátozás, ágazatonkénti célzott szigorítások, a tömegközlekedés korlátozása mellett minden lehetőség az asztalon van - jelezte az Elysée-palota a védelmi tanács keddi ülése után, miközben Jean Castex miniszterelnök az illetékes kormánytagokkal vitatta meg azokat az újabb korlátozásokra vonatkozó elképzeléseket, amelyeket szerda este jelent be a köztársasági elnök.



Sajtóértesülések szerint a regionális, illetve helyi karantén bevezetése egyelőre nincs napirenden, de Emmanuel Macron olyan szigorú intézkedéseket fontolgat, mint amilyen a Francia Guyanán március óta érvényben lévő kijárási korlátozás.



A BFM hírtévé értesülése szerint jóllehet a kérdés még nem dőlt el, az elnöki hivatal azt vizsgálja, hogy Párizsban bevezethető-e este 8 órától kijárási tilalom.



Az intézkedés hatékonyságát illetően azonban kérdéses, hogy mennyire fogadnák el a párizsiak, illetve, hogy milyen gazdasági károkat okozna az éttermek, a színházak, a mozik korai bezárása, a tömegközlekedés leállítása. Az sem egyértelmű, milyen eszközökkel tudják a hatóságok betartatni a kijárási tilalmat.



Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter az RTL kereskedelmi rádióban mindesetre kizárta, hogy az államfő bejelentése érinteni fogja az általános és a középiskolákat, de a jelenleg a legfőbb járványgócoknak számító egyetemekről nem tett említést.



"Az általános és a középiskolákban a helyzet ellenőrzés alatt van" - hangsúlyozta a tárcavezető. A 60 ezer közoktatási intézményből jelenleg alig 24 tart zárva azért, mert legalább három koronavírusos esetet tártak fel.



Az egészségügyi kérdéseken túl Emmanuel Macron újabb gazdaságösztönző támogatásokat is be fog jelenteni, miközben a vendéglátóipar, az idegenforgalom és a kulturális szektor után egyre több ágazat képviselői igényelnek állami támogatást a bevételkieséseik miatt.

Az elnöki hivatal szerint az államfői beszéd célja a "kollektív tudatra ébredés", illetve a következő hónapokra egy egyértelmű menetrend meghatározása. A francia kormánynak ugyanakkor továbbra is az általános karantén elkerülése az alapvető célja azért, hogy ne álljon le teljesen a gazdasági és a társadalmi élet, illetve az oktatás.



"A franciák legalább annyira féltik az egészségüket, mint a munkahelyüket. Ezért mindkettőről beszélni kell" - tudatta az elnöki hivatal.



A kormányt elsősorban azt nyugtalanítja, hogy a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma az elmúlt héten ugrásszerűen megemelkedett. Abban a kilenc nagyvárosban, ahol meghaladta a 250-et, már napokkal ezelőtt bezárták a bárokat, a sportolásra alkalmas helyiségeket, fitnesztermeket, táncklubok és uszodákat, szigorodtak az óvintézkedések az éttermekben, elmaradnak a szakmai találkozók, szalonok, vásárok, kongresszusok, a bevásárlóközpontokban és a felsőoktatási intézményekben pedig felére csökkentették az egyszerre jelen lévő emberek számát.



A kormány arra is figyelmeztetett, hogy a 20 és 30 év közötti korosztályban a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma elérte a 800-at.



A korházak leterheltsége elsősorban a fővárosi agglomerációban ad okot aggodalomra, miután Párizsban az intenzív ágyak felén koronavírus fertőzötteket ápolnak és a pozitív tesztek aránya 17 százalék. Országosan 12 százalék az arány az egy héttel ezelőtti 7-hez képest.



Az egészségügyi tárca kedd esti adatai szerint az elmúlt 24 órában 12 993 új fertőzöttet regisztráltak, ami elmaradt a szombati csaknem 27 ezres, és az azt megelőző napokon regisztrált több mint 20 ezres rekordoktól, de még mindig nagyon magas.



Az elhunytak száma hétfő óta 117-tel 32 942-re emelkedett. A kórházi kezelésre és azon belül intenzív kezelésre szorulók száma is nő, de kisebb ütemben, mint az esetszám: jelenleg csaknem 8 ezer fertőzött van kórházban (az elmúlt héten 5 689 betegfelvétel történt), közülük 1642-en fekszenek intenzív ágyon, amire május óta nem volt példa, de elmarad a járvány első hullámának tetőzésétől, amikor is több mint 7200-an voltak lélegeztetőgépre kapcsolva.