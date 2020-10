Koronavírus

Felfüggesztették az egyik koronavírus elleni vakcina tesztelését

Felfüggesztette hétfőn a Johnson and Johnson amerikai gyógyszeripari óriás koronavírus elleni vakcinájának tesztelését, miután megmagyarázatlan egészségügyi probléma lépett fel az egyik tesztalanynál. 2020.10.13 08:03 MTI

A cég egyike azoknak, amelyek versengenek azért, hogy elsőként állítsanak elő védőoltást a betegség ellen.



A tesztelés jelenleg a három szakaszból álló klinikai próbák utolsó részében tart, amelynek során a vakcinát emberek ezreinek adták be, hogy vizsgálják hatékonyságát és biztonságos alkalmazását.



A Johnson and Johnson a múlt hónapban azt közölte, hogy három kontinensen hatvanezer embert kíván bevonni a kísérletek harmadik szakaszában.



Hétfőn azonban egy közleményben azt írták, általában egy klinikai teszt során előfordulnak betegségek, még súlyosak is, és várható, hogy a nagyobb létszámban végzett kísérleteknél, nagy számban jelennek meg.



Azt is megállapították, hogy különbség van abban, ha vizsgálati szinten jelentik be a kísérletek felfüggesztését, mint amikor egy egészségügyi hatóság rendeli el ugyanazt.



A cég hangsúlyozta, erősen elkötelezett a vakcina biztonságos használata iránt. Kiemelte továbbá, hogy a kísérletben résztvevő alany betegségét vizsgálják a vállalat orvosai, valamint a független ellenőrző testületek egészségügyi emberei.