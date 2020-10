Média

A Facebook betiltja platformján a holokauszttagadást

A Facebook megtiltja platformján a holokauszttagadást - jelentette be Mark Zuckerberg, a közösségi médium elnök-vezérigazgatója hétfőn a vállalat hivatalos blogján.



Zuckerberg közölte: az antiszemitizmus aggasztó mértékű erősödése miatt szükséges, hogy a holokauszttal kapcsolatos valamennyi ellentmondásos bejegyzést betiltsák.



"Amennyiben valaki a holokauszttal kapcsolatos keresést indítk a Facebookon, azonnal hiteles forráshoz fogjuk irányítani, hogy pontos információkat kaphasson" - fogalmazott Zuckerberg. Leszögezte: e döntés a számára is "belső küzdelemmel" járt, hiszen arról kellett dönteni, hogy mi a fontosabb, a szólás szabadsága, vagy és a gyűlöletbeszéd korlátozása.



Muszáj "vonalat húzni" az elfogadható és az elfogadhatatlan beszéd között - hangsúlyozta, hozzátéve: "a világ jelenlegi helyzetében hitem szerint ez a helyes megoldás".



"A növekvő antiszemitizmus láttán saját gondolkodásom is változott ez ügyben" - fogalmazott a közösségi médium vezetője. Zuckerberg közölte azt is, hogy az intézkedést a Rágalmazásellenes Ligával egyeztetve hozta.



A Facebook az elmúlt hetekben több gyűlöletkeltő mozgalom fiókjait törölte és betiltotta, és korlátozásokat vezetett be a koronavírus-járványra vonatkozó szándékosan félrevezető információk közlését illetően is.