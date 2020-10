Koronavírus

Rómában megteltek a kórházak, szállodákban helyezik el a betegeket

Az olasz főváros legnagyobb járványkórházából szállodákba viszik át a lélegeztetőgépet nem igénylő betegeket hétfőtől, miközben a kormány országos szigorításra készül, többek között a rokonok közötti találkozások korlátozásával is.



A fertőző betegségekre szakosodott római Spallanzani kórház hétfői adatai szerint a Covid19-osztályon száznyolcvanöt beteget kezelnek, további huszonkettőt intenzíven. Marta Branca, a kórház főigazgatója hangsúlyozta, hogy október elsején 137 beteget kezeltek, tizenhatot intenzív osztályon.



További 838 kevésbé súlyos beteget házi karanténban tartanak, és mivel nem mindenkit tudnak ellátni saját otthonában, a betegek nagy részét erre a célra lefoglalt szállodákba helyezik át.



Megtelt az Umberto I római klinika is, valamint a nápolyi Cotugno kórház sem tud további fertőzetteket fogadni. Francesco Lo Foche az Umberto I immunológus professzora úgy magyarázta a koronavírus gyors terjedését az egészen nyár végéig majdnem teljesen megkímélt dél-olaszországi régiókban, hogy a tavasszal a Covid19-től elsőként sújtott északi tartományokkal ellentétben a déli lakosságban nem alakult ki antitest.



"Dél-Olaszországban most élik át a járvány első nagy hullámát, de ott az egészségügy nem fogja bírni a terhelést, ellentétben a gazdagabb északival" - jelentette ki Lo Foche.



Sergio Hariri, a milánói San Giuseppe kórház pneumatológiai osztálya orvosprofesszora kiemelte az intenzív osztályra kerülő betegek számának lassú emelkedését.



Kifejtette, a járvány tavaszi kezdetéhez képest a betegek most gyorsabban kerülnek kórházba, és az orvosok is gyorsabban reagálnak, mert már tudják, mit kell tenni. Sergio Hariri hozzátette, Olaszország eddig elkerülte a járvány újabb erőteljes hullámát, de a következő időszakban jelentős rosszabbodás várható.



Az adatok szerint az utóbbi egy hét alatt a szűrt fertőzöttek napi száma megkétszereződött, megközelítve a hatezret. A halottak napi száma ismét megközelítette a harmincat, intenzív osztályra az egy hete regisztrált napi húsz helyett már harmincan kerülnek. Újabb szigorítás nélkül - a La Stampa napilapban megjelent számítások szerint - az esetszám a jelenlegi háromszorosára emelkedhet az egész országban novemberig.



A Giuseppe Conte vezette kormány legkésőbb keddre ígérte a tavaszihoz hasonló korlátozások bejelentését. Jelenleg a tartományokkal egyeztetnek, a régiók vezetői feltételként szabták, hogy a gazdasági élet nem állhat le ismét.



A kormány tervezte intézkedések között szerepel a szájmaszk már szombattól bevezetett kötelező használata az utcákon, valamint a vendéglátóhelyek korábbi esti bezárása, a tömörülések szigorú korlátozása a házibulik és családi ünnepségek betiltásával, ami az otthonokban a rokonok közötti találkozókat is érintheti. A felmérések szerint az utóbbi hetek megbetegedéseinek hetvenhét százaléka családon belül, esküvőkön, születésnapi zsúrokon történt. Korlátozzák az amatőr sporttevékenységet is.

A járványhelyzetet kezelő szakértői bizottság a házi karanténnak tizennégyről tíz napra csökkentését szorgalmazta, amelynek a végén elég lesz egyszeri tesztelés az eddigi dupla teszthez képest.



A Vatikán hétfőn bejelentette, hogy négy svájci gárdista lett fertőzött, ők karanténban vannak, továbbá három vatikáni alkalmazottal együtt.