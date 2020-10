Koronavírus

Több brit koronavírus-kórházat készenlétbe helyeznek Észak-Angliában

Az elmúlt néhány hétben jelentősen megugrott a naponta kiszűrt új koronavírus-fertőzöttek száma az alacsony esetszámmal jellemzett nyári hónapok után. 2020.10.12 15:53 MTI

A koronavírus-betegek fogadására kialakított nagy-britanniai kórházak közül többet valószínűleg készenlétbe helyeznek a következő hetekben Észak-Angliában, ahol az országos átlagot jelentősen meghaladó ütemben növekszik a fertőzések száma - mondta hétfőn az angliai tisztifőorvos-helyettes.



Jonathan Van-Tam a Downing Streeten tartott tájékoztatóján grafikonokkal illusztrálta, hogy az elmúlt néhány hétben jelentősen megugrott a naponta kiszűrt új koronavírus-fertőzöttek száma az alacsony esetszámmal jellemzett nyári hónapok után.



Van-Tam professzor hangsúlyozta: a járvány tavaszi hullámának tetőzése idején mért fertőzésszám és a sokkal magasabb jelenlegi számok összevetése olyan, mintha "a körtét hasonlítanánk az almához", mivel a március-áprilisi kiugrás idején - amikor napi 5-6 ezer új esetet regisztráltak - a szűrési kapacitás sokkal szűkösebb volt a jelenleginél.



Az utóbbi időszakban 12-17 ezer között mozog a Nagy-Britanniában tesztekkel kimutatott új koronavírus-fertőzések napi száma.



Tavasszal naponta 15-20 ezer koronavírus-szűrésre volt lehetőség; a jelenlegi napi tesztelési kapacitás meghaladja a 300 ezret.



Az angliai tisztifőorvos-helyettes a hétfői tájékoztatón kijelentette azonban, hogy az új fertőzések számának mostani emelkedése ezzel együtt is markáns a nyári hónapok adataihoz viszonyítva.



Jonathan Van-Tam elmondta: a fertőzésszámok emelkedését bizonyos késéssel, de mindenképpen követi a kórházi kezelésre szorulók száma, és ebből óhatatlanul következik a halálesetek számának későbbi növekedése is.



Stephen Powis, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai orvosigazgatója, aki szintén részt vett a hátfői tájékoztatón, elmondta: a 65 éven felüli, és különösen a 85 éven felüli korosztályokban meredeken emelkedik a kórházi ellátásra szoruló koronavírus-betegek száma.



Powis professzor szerint ez is mutatja, hogy "vágyálom" az a rendszeresen hallható érv, amely szerint az időseket valahogy el lehetne szigetelni a koronavírus-járványtól.



Hozzátette: most többen vannak az angliai kórházakban koronavírus-betegség miatt, mint a járvány megfékezésére márciusban bevezetett korlátozások előtt.



Stephen Powis és Jonathan Van-Tam is elmondta: az NHS kórházai még bírják kapacitással a betegek ellátását, de nem kizárt, hogy a nagy-britanniai járvány jelenlegi gócpontjának számító Észak-Angliában - elsősorban Manchester, Sunderland és Harrogate városokban - készenlétbe helyezik a koronavírus-betegek fogadására felépített ideiglenes kórházakat is.



Nagy-Britanniában tavasszal hét ilyen úgynevezett Nightingale-kórházat építettek fel és rendeztek be.



Ezeket a tábori jellegű, de a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, intenzív kezelésre is alkalmas kórházakat Florence Nightingale-ről nevezték el, aki a krími háborúban szervezte meg a sebesült katonák ellátását, és őt tekintik a modern angliai kórházi ápolószemélyzet-képzés megalapozójának.