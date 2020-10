Koronavírus

Romániában a családorvosokat is bevonnák a járvány elleni küzdelembe

Jelenleg a járványkórházakba irányítanak mindenkit, akinek pozitív lett a koronavírus-tesztje, ahol még a tünetmentes fertőzötteket is megfigyelés alatt tarthatják 48 órán keresztül.

A koronavírusos betegeket kezelő kórházakra nehezedő nyomás csökkentése érdekében Romániában eleve a családorvosok gondjaira bíznák a tünetmentes fertőzöttek kezelését - erősítette meg hétfőn Ludovic Orban miniszterelnök.



Jelenleg a járványkórházakba irányítanak mindenkit, akinek pozitív lett a koronavírus-tesztje, ahol - az új karanténtörvény szerint - még a tünetmentes fertőzötteket is megfigyelés alatt tarthatják 48 órán keresztül. A kormányfő szerint úgy módosítanák a törvényt, hogy a fertőzöttek állapotának felmérését ne bízzák az amúgy is túlterhelt kórházakra, ha egyébként a páciens nem kéri ezt és a családorvos sem látja indokoltnak.



Az egészségügyi miniszter már vasárnap felvázolta, hogyan akarják bevonni a járvány elleni küzdelembe a családorvosokat, miután a média rendszeresen arról számolt be: immár olyan sok koronavírusos fertőzöttet hoz a mentő a kórházakba, hogy a betegfelvételnél sokszor több órás sorban állás alakul ki.



A családorvosok aggályosnak tartják az elképzelést, arra hivatkozva, hogy nem rendelkeznek megfelelő védőfelszereléssel és fertőtleníthető járművekkel. A családorvosok országos társasága a kormányfő egyik tanácsosának lemondását is követelte, amiért az illető egy tévéműsorban a háziorvosok helyzetét a háborúba küldött katonákéhoz hasonlította, mondván, hogy "sajnos közülük is meghalnak néhányan". A szakmai szervezet megjegyezte: a katonákat nem puszta kézzel, hanem felfegyverezve küldik háborúba, és úgy értékelte, hogy az ilyen "cinikus, együttérzés nélküli" ember nem méltó semmilyen köztisztség viselésére.



Romániában két héten belül megduplázódott, az utóbbi héten pedig megközelítette a 20 ezret az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. Az országban átlagosan 50 fertőzött veszti életét naponta, az ismert aktív fertőzöttek száma hétfőn megközelítette a 33 ezret. Közülük 9365-öt kezelnek kórházban, 628-at intenzív terápián.



Országos szinten a Covid-19-ben szenvedő súlyos betegek számára előkészített intenzív terápiás ágyak 60 százaléka foglalt, de Bukarestben és az ország több másik fertőzési gócában már beteltek a helyek, ezért az újabb súlyos eseteket innen a kevésbé zsúfolt megyékbe szállítják.