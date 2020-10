Koronavírus

Horvátország újabb szigorításokat jelentett be

Újabb szigorításokat tervez a horvát kormány a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Davor Bozinovic belügyminiszter.



Kiemelte: a művészeti, kulturális és egyéb rendezvények, valamint a sportesemények, esküvők, temetések, vallási szertartások és kiállítások megtartásához mostantól engedélyt kell kérni, ha oda a szervezők több mint ötven embert várnak.



A kérvényt írásban kell beadni az illetékes megyei polgári védelmi szervezeteknek, amelyek a járvány függvényében bírálják el az.



Horvátországban az elmúlt egy nap alatt 181-gyel nőtt és elérte a 20 621-et az azonosított fertőzöttek száma. Szombaton még 508 új esetről számoltak be. Három ember meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma 327-re nőtt. Kórházban ápolnak 404 beteget, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen.



A szomszédos Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint vasárnap 169-cel 8832-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Vasárnap még rekordszámú, 411 új esetről számoltak be. Két új haláleset történt, a járvány halálos áldozatainak száma 169-re nőtt.



A diagnosztizált betegek közül 149-en vannak kórházban, közülük 26-ot ápolnak intenzív osztályon.



Amennyiben százezer főre vetítve a megbetegedések száma meghaladja a 140-et, a kórházi ellátásra szorulók száma a 250-et, valamint az intenzív osztályon kezelt betegek száma az 50-et, automatikusan újra járványt hirdetnek Szlovéniában.