Koronavírus-járvány

Két újabb francia nagyváros érte el a maximális riasztási szintet

A legmagasabb riasztási szint akkor lép életbe, ha a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma eléri a 250-et és a 65 év feletti korosztálynál meghaladja a 100-at, valamint az intenzív ágyak legalább 30 százalékán koronavírusos betegek fekszenek. 2020.10.12 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két újabb francia nagyváros, a déli Toulouse és Montpellier is elérte a koronavírus-járvány mutatói alapján a legmagasabb riasztási szintet, ezért keddtől ott is életbe lépnek a társadalmi életre vonatkozó korlátozások - jelezte vasárnap este az egészségügyi minisztérium.



A legmagasabb riasztási szint akkor lép életbe, ha a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma eléri a 250-et és a 65 év feletti korosztálynál meghaladja a 100-at, valamint az intenzív ágyak legalább 30 százalékán koronavírusos betegek fekszenek.



Marseille, Párizs és a tengerentúli Guadeloupe szigete után szombaton Lyonban, Grenoble-ban, Saint-Etienne-ben és Lille-ben is bezártak a bárok, a sportolásra alkalmas helyiségek, fitnesztermek, táncklubok és uszodák, szigorodtak az óvintézkedések az éttermekben, elmaradnak a szakmai találkozók, szalonok, vásárok, kongresszusok, a bevásárlóközpontokban és a felsőoktatási intézményekben pedig felére csökkentették az egyszerre jelen lévő emberek számát.



A napi esetszám országos rekordja hétről hétre emelkedik, amióta tömegessé és ingyenes vált a tesztelés és meghaladja a heti egymilliót. Az elmúlt 24 órában több mint 16 ezer új fertőzöttet regisztráltak, de pénteken 20 ezer fölött, szombaton pedig csaknem 27 ezer volt a napi esetszám. A pozitív tesztek aránya is fokozatosan emelkedik: vasárnap 11,5 százalék volt az egy héttel ezelőtti 7 százalékhoz képest.

A kórházi kezelésre és azon belül intenzív kezelésre szorulók száma is nő, de kisebb ütemben, mint az esetszám: jelenleg csaknem 8 ezer fertőzött van kórházban (az elmúlt héten 5 ezer betegfelvétel történt), közülük 1483-an fekszenek intenzív ágyon, amire május óta nem volt példa.



A járvány első hullámának áprilisi tetőzésekor több mint 7200-an voltak lélegeztetőgépre kapcsolva, ez a szám júliusig négyszázra csökkent, majd augusztus vége óta újból emelkedik. Szakértők szerint a második hullám nem lesz olyan magas, mint az első volt, de a következő két-három hétben még erős emelkedésre kell számítani.



A Covid-19 fertőzésben elhunytak száma az elmúlt 24 órában 46-tal 32 730-ra emelkedett.



Miközben a kormány azt kérte, hogy ne csak a közterületeken, munkahelyeken és az iskolában, hanem családi körben is viseljen mindenki szájmaszkot, a Le Journal du dimanche vasárnap megjelenő hetilapban kilencven neves sportoló, köztük Zinédine Zidane, a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője azt kérte a döntéshozókról, hogy nyissák meg a sportolásra alkalmas helyeket, és "elítélték, hogy a sportolásra szolgáló helyeket a járvány terjedésének színhelyeként bélyegzik meg". Jóllehet nem tagadják a járvány súlyosságát, az aláírók "gazdasági, társadalmi és egészségügyi szempontból megalapozatlannak" tartják a járványügyi korlátozásokat, mert azok szerintük "téves és szorongást keltő üzenetet közvetítenek, és katasztrofális károkkal járnak".