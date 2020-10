Botrány

Mike Pompeo azt ígéri, nyilvánosságra hozza Hillary Clinton hivatali levelezését

Az ügyben vizsgálat is indult, de a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nem emelt vádat Clinton ellen, csupán azt állapította meg, hogy "rendkívül hanyag" volt. 2020.10.10 20:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Fox televíziónak adott pénteki interjújában azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozza Hillary Clinton korábbi elnökjelölt és volt külügyminiszter vitatott hivatali levelezését.



A 2016-os elnökválasztási kampányban Hillary Clintont - aki Barack Obama kormányzatában külügyminiszteri posztot töltött be - erőteljes támadások érték, mert hivatali levelezésének jó részét nem a hivatalos és biztonságos külügyi számítógépes rendszeren, hanem a magánszerverén bonyolította, lehetőséget teremtve ezzel titkosított információk kiszivárgására is.



Az ügyben vizsgálat is indult, de a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nem emelt vádat Clinton ellen, csupán azt állapította meg, hogy "rendkívül hanyag" volt.



A republikánus politikusok, főként Donald Trump amerikai elnök azóta is gyakran élesen bírálta Clintont levelezési gyakorlata miatt, megjegyezve, hogy több ezernyi e-mail eltűnt a rendszerből. A kampányrendezvényeken a republikánus hívek gyakran kórusban követelték Hillary Clinton bebörtönzését.



Donald Trump egy csütörtök esti televíziós interjúban és egy pénteki rádiós műsorban is utalt a vitatott levelekre. "Ott vannak a külügyminisztériumban, de Mike Pompeo képtelen volt nyilvánosságra hozni, ami nagyon is sajnálatos" - fogalmazott az elnök csütörtök este a Fox televízióban. Pénteken pedig Rush Limbaugh jobboldali rádiós műsorában arról beszélt, hogy Hillary Clintonnak "börtönben a helye".



Mike Pompeo pénteken kijelentette: a lehető legrövidebb időn belül nyilvánosságra hozzák a levelezést. Mint mondta: "kiadjuk az információkat, így az amerikai nép is láthatja ezeket". A külügyminiszter hangsúlyozta: az e-mailek nyilvánosságra hozatalakor vigyáznak arra, hogy se hírszerzési források, se hírszerzési módszerek ne kerülhessenek nyilvánosságra.