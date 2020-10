Koronavírus-járvány

Romániában katasztrófavédelmi riasztást adtak ki a járvány gyors terjedése miatt

Csak úgy kerülhetik el életük és a környezetükben élők életének veszélyeztetését, ha betartják az előírt egészségügyi óvintézkedéseket. 2020.10.10 16:45 MTI

Romániában szombaton meghaladta a 150 ezret a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, tovább gyorsult a járvány terjedése, ezért Bukarestben és több más városban a mobiltelefonos katasztrófavédelmi riasztórendszeren keresztül is figyelmeztették a lakosságot a megnövekedett fertőzési kockázatra.



A cellaüzenet funkciót használó RO-ALERT rendszer a kétmilliós román fővárosban működő valamennyi mobiltelefonra kiküldte azt a riasztást, hogy Bukarestben a lakosság több mint két ezreléke kapta el a koronavírus-fertőzést az utóbbi két hétben.



A hatóságok arra figyelmeztették a lakosokat: csak úgy kerülhetik el életük és a környezetükben élők életének veszélyeztetését, ha betartják az előírt egészségügyi óvintézkedéseket: orrukat és szájukat eltakaró maszkot viselnek, távolságot tartanak, kerülik a tömeget, a mások által is megérintett felületek megtapintását, és fertőtlenítik magukat minden fertőzésgyanús tárgy megérintése után. A lakossági riasztást más romániai településeken is bevetette a katasztrófavédelem.



Pénteken Klaus Iohannis román államfő - egyelőre ajánlás szintjén - arra szólította fel a románokat, hogy mindig hordjanak maszkot, amikor elhagyják lakásukat.



Szombaton ismét megdőlt Romániában a napi esetszám rekordja: az utóbbi napon diagnosztizált 3517 újabb fertőzés több mint 70 százalékkal, az 59 haláleset pedig 23 százalékkal meghaladja az utóbbi két hét átlagát. A nyilvántartott aktív esetek száma szombaton átlépte a 30 ezret, a kórházban kezelt koronavírusos betegeké a 8850-et, az intenzív osztályon ápolt súlyos eseteké pedig 629-re emelkedett.