A Twitter új korlátozó intézkedéseket vezet be az amerikai elnökválasztás előtt

Új korlátozó intézkedéseket vezet be az amerikai elnökválasztás előtt a Twitter közösségi média.



A mikroblog-szolgáltató pénteken bejelentette, hogy a választások előtt blokkolni fogja a politikusok félrevezetőnek ítélt bejegyzéseinek újraküldését, és kiszélesíti a megjelölt bejegyzések körét.



A hivatalos blogban a Twitter leszögezte: az intézkedések célja "a bejegyzések újraküldésére vonatkozó megfontoltabb döntések bátorítása". Megnehezítik a bejegyzések kommentár nélküli továbbküldését, arra ösztökélve a felhasználókat, hogy fűzzék hozzá a saját véleményüket is.



A platform nem engedi meg senkinek, köztük politikusoknak sem, hogy bárkinek a győzelmét nyilvánosságra hozzák a választások hivatalos eredménye előtt. A választási folyamatot befolyásolni próbáló bejegyzéseket pedig eltávolítják.



A félrevezető információként megjelölt bejegyzések körét kiterjesztik nemcsak a politikusokra, hanem kampányaik munkatársaira is.



A Twitter vezérigazgatója, Jack Dorsey és a Facebook vezetője, Mark Zuckerberg néhány héten belül a szenátus kereskedelmi bizottsága előtti meghallgatáson vesz részt, hogy számot adjon eddigi üzletpolitikáról és döntései hátteréről. A szenátusi bizottság azt az 1996-ban hozott törvényt vizsgálja, amely mentességet ad e közösségi platformoknak a publikált tartalmak miatti jogi felelősségre vonás alól.