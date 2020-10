Koronavírus

Egészségügyi miniszter: gyorsan romlik a helyzet Szlovákiában

A koronavírus-fertőzöttek napi számának drámai emelkedésére számít a szlovák egészségügyi miniszter, várakozásai szerint a napi esetek száma már a jövő héten meghaladja az 1500-at. Ezen a héten napi átlagban 756 új fertőzést regisztráltak az országban.



"Szlovákia jelenleg nem éppen sikeresen küzd a pandémiával" - jelentette ki Marek Krajcí pénteki pozsonyi sajtótájékoztatóján. A miniszter rámutatott: "a fertőzések száma Szlovákiában gyorsabban emelkedik, mint a szomszédos Magyarországon vagy Ausztriában. Romlik a helyzet Lengyelországban is, de a járványhelyzet alakulása pillanatnyilag Csehországban a legrosszabb."



A fertőzés terjedésének reprodukciós száma az utóbbi napokban már 1,43-ra nőtt. Míg a múlt héten az átlagos napi esetszám 510 volt, ezen a héten már elérte a 756-ot. Emelkedik a kórházban kezeltek száma is, csütörtökön elérte a 324-et. A legtöbben a Zsolna, Trencsén és Kassa megyében vannak kórházban.



A tárcavezető aggasztónak nevezte, hogy az utóbbi időben nő a 65 éven felüli, tehát a legkockázatosabbnak minősített korosztályhoz tartozó betegek száma is. A koronavírusjárvány következtében eddig 61 személy halt meg Szlovákiában.



Jelenleg 62 szlovákiai járás van a legkockázatosabb, piros sávban, 11 járás narancssárga, míg 6 járás zöld, tehát ott gondok nincsenek.



A miniszter ismételten felhívta a lakosság figyelmét az óvintézkedések betartására. Leszögezte: döntő mértékben az emberek akaratától függ, hogy sikerül-e megváltoztatni a jelenlegi kedvezőtlen tendenciát. "Ha nem lesz meg erre az akarat, akkor a mai egyáltalán nem örvendetes tendencia folytatódni fog" - hangsúlyozta Marek Krajcí.



Különösen kockázatosnak minősítette ebben az időben a nagyobb családi összejövetelek, ünnepségek és lakodalmak megtartását. A szlovák sajtó szerint különösen a lengyel határ melletti Árva régióban van sok probléma ezzel, s a legkülönfélébb családi ünnepségek megtartása nagyban súlyosbította az ottani járványhelyzetet.