Koronavírus

Merkel: fordulóponthoz érkezett a védekezés Németországban

Fordulóponthoz érkezett az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) elleni védekezés Németországban, a következő hetekben dől el, hogy sikerül-e továbbra is ellenőrzés alatt tartani a járványt - mondta Angela Merkel német kancellár pénteken Berlinben.



A kormányfő a 11 legnagyobb város vezetőjével folytatott megbeszélése után tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy a nagyvárosok a járványügyi védekezés legfontosabb területei.



A legnagyobb településeken és a vonzáskörzetükben végzett munka eredményessége határozza meg, hogy milyen helyzetben vág neki az ország a télnek. Eddig jól sikerült a védekezés, de az utóbbi hetekben aggasztó folyamatok bontakoztak ki. Ezért újabb korlátozásokat kell bevezetni mindenütt, ahol a kritikus határ felé emelkedik az új fertőzések száma - mondta Angela Merkel.



A kormányfő és a polgármesterek megállapodása szerint amint 35 fölé emelkedik a megelőző hét napon regisztrált fertőzések százezer lakosra vetített száma, a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) és a hadsereg (Bundeswehr) szakértőket irányít az adott városba a helyi válságstáb és az egészségügyi hivatalok munkájának támogatására.



Angela Merkel ezzel kapcsolatban kiemelte: az a legfontosabb, hogy minden fertőződésnél fel tudják tárni a vírus terjedésének lehetséges útjait, különben a kórókozó elszabadul és ellenőrizhetetlenné válik a járvány.



A megállapodás szerint legkésőbb amikor 50 fölé emelkedik az előző hét napon regisztrált fertőzések százezer lakosra vetített száma, pótlólagos járványlassító intézkedéseket kell bevezetni, köztük szélesebb körű maszkviselési szabályokat, az üzletek és vendéglátóhelyek nyitva tartásának és a nyilvános és privát rendezvények résztvevőinek korlátozását.



A leginkább súlyos helyzetben lévő nagyvárosokban már életbe is léptek az első szigorítások, Frankfurtban például péntektől maszkot kell viselni a belvárosban a szabad ég alatt is, Berlinben pedig szombattól valamennyi vendéglátóhelynek és üzletnek zárva kell tartani 23 és 6 óra között.



Angela Merkel hangsúlyozta, hogy el kell kerülni a járvány első hullámának idején szükségessé vált országos zárlatot. Fenn kell tartani a gazdaság és a társadalmi élet, ezen belül legfőképpen az oktatási rendszer működését.



Ez nem lehetetlen, "nem vagyunk kiszolgáltatva a vírusnak" - mondta a német kancellár, aláhúzva, hogy az utóbbi hónapok sikereire és tapasztalataira építve továbbra is hatékony lehet a védekezés, de ehhez mindenkinek be kell tartania az alapvető szabályokat - maszkviselés, távolságtartás, gyakori kézmosás -, amelyeket az őszi-téli időszakban ki kell egészíteni a rendszeres és alapos szellőztetés gyakorlatával.

Hasonlóan fogalmazott pénteken Markus Söder bajor miniszterelnök is, aki a bajor-osztrák határon fekvő Bad Reichenhallban találkozott Sebastian Kurz osztrák kancellárral. A megbeszélés előtt tett nyilatkozatában kiemelte, hogy a határ mindkét oldalán rendkívül komoly a járványhelyzet. Azonban a járvány első hulláma idején alkalmazott módszereket, a gazdaság és a társadalom működését bénító zárlatot mindenképpen el kell kerülni, és nyitva kell tartani az átkelőket.



Söder - aki a német tartományi kormányfők egyeztető fóruma, a miniszterelnöki konferencia soros elnöke - elmondta, hogy a fertőzések számának vészes emelkedése miatt tovább kell dolgozni a járvány lassításának stratégiáján, ezért a keddi találkozó után a jövő héten valószínűleg ismét össze kell hívni a testületet, hogy egyeztessen Angela Merkellel.



Az RKI pénteki adatai szerint az utóbbi 24 órában 4516 új fertőzöttet regisztráltak. Ez a legnagyobb szám április 10. óta, amikor 5323 eset került be a statisztikába. 4133



Az új fertőződésekkel együtt 314 660 ember szervezetében mutatták ki a SARS-Cov-2 jelenlétét. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma 11-gyel emelkedett, 9589-re. A vírus reprodukciós rátájának (R) hétnapos mozgóátlaga 1,22, ami azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött átlagosan további 122 embernek adja át a vírust.