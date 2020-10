Koronavírus

Nem hagyta jóvá a bíróság a szabad mozgás korlátozását a madridi tartományban

A határozat értelmében a múlt péntek éjjel életbe lépett intézkedések közül érvényét veszti, hogy az érintett tíz városba, köztük a spanyol fővárosba, csak olyan meghatározott indokkal lehet be-, illetve kijutni, mint például a munkavégzés, az oktatás, az orvosi ellátás. 2020.10.08 20:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A madridi tartomány felsőbírósága (TSJM) csütörtöki határozatában nem hagyta jóvá a szabad mozgás korlátozását a térségben, amelyet a spanyol egészségügyi miniszter rendelt el a múlt héten a koronavírus-járvány elleni védekezésként.



A bíróság szerint a miniszteri rendeletben hivatkozott jogszabály "nem ad jogi felhatalmazást az alapvető jogokat korlátozó intézkedések bevezetésére".



A határozat értelmében a múlt péntek éjjel életbe lépett intézkedések közül érvényét veszti, hogy az érintett tíz városba, köztük a spanyol fővárosba, csak olyan meghatározott indokkal lehet be-, illetve kijutni, mint például a munkavégzés, az oktatás, az orvosi ellátás.



A kereskedelmi és vendéglátóipari egységek létszám- és nyitvatartási korlátozásai azonban hatályban maradnak.



A határozat ellen a spanyol legfelsőbb bíróságnál lehet fellebbezni.



A bejelentést követően Salvador Illa egészségügyi miniszter sürgős tárgyalást kezdeményezett a madridi tartományi kormánnyal, amelynek elnöke televíziós nyilatkozatban kérte párbeszédre és mielőbbi, közösen elfogadott megoldásra a központi kormányt.



Isabel Díaz Ayuso hangsúlyozta: legkésőbb péntekre meg kell születnie egy "konkrét, ésszerű és igazságos" rendeletnek, amelyet egyszerűen, könnyen be lehet tartani és tartatni.



Arra kérte a madridi régióban élőket, hogy továbbra is kerüljék az indokolatlan utazásokat, és a nemzeti ünnep miatt most esedékes hosszú hétvégén se menjenek sehova.



A központi szocialista és a tartományi konzervatív kormány között nézetkülönbség van arról, hogy milyen intézkedésekkel kellene megfékezni az ország többi térségéhez képest nagyobb esetszámokat mutató régióban a vírus terjedését.



A tartományi vezetés elutasította és gazdasági katasztrófának minősítette a teljes lezárást. Szerinte a több mint két hete bevezetett, település- és kerületrészek lezárásán alapuló saját terve hatékony, első eredményei pedig már látszanak.



A központi kormány viszont megkérdőjelezte mindezeket, így megszületett az a miniszteri rendelet, amely egységes járványügyi kritériumokat alkalmaz a százezer lakos feletti városokban. A feltételek azonban jelenleg csak a madridi tartományban érvényesülnek.



Az egészségügyi minisztérium csütörtök esti jelentése szerint a Spanyolországban eddig regisztrált mintegy 848 ezer fertőzött közül több mint 258 ezret a madridi térségben szűrtek ki.



Az elmúlt 24 óra alatt több mint 5500 új esetet azonosítottak országosan, ebből csaknem 2300-at Madridban.



A fertőzés következtében eddig 32688-an hunytak el, az elmúlt egy hétben 421-en vesztették életüket. A szaktárca nem közli a napi halálozási adatokat. A sajtóban megjelent számítások szerint az utóbbi egy napban 126 ember vesztette életét.