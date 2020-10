Koronavírus-járvány

Németország újabb magyarországi megyéket minősített kockázatos területnek

Budapest és négy megye után szerdán további hét magyarországi megyét is felvettek az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) terjedése miatt kockázatosnak minősülő területek listájára Németországban.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) frissített listáján így a főváros és tizenegy megye szerepel Magyarországról. A listára elsőként, szeptember 16-án felvett Budapest, a szeptember 23-án kockázatosnak minősített Győr-Moson-Sopron, és a listára szeptember 30-án felkerült Csongrád-Csanád, Vas és Pest után szerdán Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sorolták a kockázatos térségek közé.



A listán nem szerepel Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Heves, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megye.



A kockázatos besorolás azzal jár, hogy az ilyen területről Németországba érkezőknek 14 napra házi karanténba kell vonulniuk, és értesíteniük kell a helyi egészségügyi hivatalt. Megérkezés után készített negatív koronavírusteszt esetén az egészségügyi hivatal elrendelheti a karantén feloldását. Egy várhatóan október közepén életbe lépő új szabály szerint tesztet legkorábban az ötödik nap elteltével lehet készíttetni.



Az RKI listájára egy sor további európai térség is felkerült, köztük több szlovákiai kerület és Románia eddig nem kockázatosnak ítélt megyéi.



A kockázatos besorolásról közösen dönt az RKI, a szövetségi egészségügyi minisztérium, a külügyminisztérium és a belügyi tárca. A döntést megelőző elemzés első szakaszában azt vizsgálják, hogy hol vannak olyan régiók - nagyobb közigazgatási egységek vagy egész országok -, amelyekben meghaladta az ötvenet az utóbbi hét napon regisztrált SARS-Cov-2-fertőzöttek százezer lakosra vetített száma, vagy olyan térségek, amelyekben ugyan még nincs a fertőzöttek száma a határérték felett, de egyéb körülmények a fertőzés fokozott kockázatát jelzik.



A döntést megelőző mérlegelés második szakaszában a járvány elfojtását célzó helyi erőfeszítéseket elemzik, így vizsgálják egyebek mellett a tesztelési kapacitást és az elvégzett koronavírustesztek számát.



A kockázatos besorolás azzal is jár, hogy a külügyminisztérium utazási figyelmeztetést ad ki, amelyben nyomatékosan eltanácsolja a német állampolgárokat attól, hogy nem feltétlenül szükséges esetben felkeressék az adott régiót.