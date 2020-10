Állatvédelem

Betiltják az állati szőrmék kereskedelmét Izraelben

Az országok közül elsőként Izrael tiltja be az állati szőrmék eladását és vásárlását - írja a BBC.com.



Az új szabályozás terveit Gila Gamliel környezetvédelmi miniszter jelentette be. Kiemelte: "erkölcstelen" a bőrök és szőrmék használata a divatiparban. Mint elmondta, csak erősen korlátozott keretek között lehet a jövőben engedélyt kapni a használatukra.



Az állatvédelmi csoportok üdvözölték Izrael lépését.



Eddig csupán néhány amerikai város és a brazíliai Sao Paulo tiltotta be a szőrmekereskedelmet.



Jelenleg is bárkinek, aki szőrmét akar eladni vagy vásárolni Izraelben, engedélyre van szüksége ehhez, de az új szabályok szerint már csak olyan esetekben adnak ki engedélyt, amikor a kereskedelem oka "tudományos kutatás, oktatás, vallásgyakorlás vagy hagyományőrzés".



A kivétel valószínűleg Izrael kiterjedt ultraortodox közösségére vonatkozik, az ide tartozó férfiak ugyanis tradicionálisan nagy, kerek szőrmekalapot, strájmlit viselnek. A szokás Kelet-Európából származik.



A törvényt megszegők egy évnyi börtönbüntetésre, vagy 220 ezer dolláros (67 millió forintos) pénzbüntetésre számíthatnak.