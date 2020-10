Koronavírus

Továbbra is gyorsan nő a fertőzések száma Csehországban

Az orvosok szerint aggodalomra ad okot, hogy az utóbbi időben felgyorsult a kórházi kezelésre szorulók száma, és megugrott az elhalálozásoké is. 2020.10.06 08:39 MTI

Csehországban továbbra is gyorsan emelkedik az új igazolt koronavírus-fertőzések száma.



Az egészségügyi minisztérium honlapján kedd reggel közölt kimutatás szerint hétfőn 3119 új esetet regisztráltak, amely a vírus felbukkanása óta a negyedik legnagyobb napi szám.



Március elejétől, a járvány kezdetétől, 85 566 embernél mutatták ki a fertőzést. Ezek több mint fele már kigyógyult, jelenleg mintegy 38 ezret tartanak nyilván igazolt fertőzöttként.



Az orvosok szerint aggodalomra ad okot, hogy az utóbbi időben felgyorsult a kórházi kezelésre szorulók száma, és megugrott az elhalálozásoké is. Vasárnap 24-en, hétfőn 11-en haltak meg a koronavírus miatt, és ezzel a halálesetek száma 758-ra emelkedett. A kórházakban 1242 beteget kezelnek, közülük 265 állapotát minősítették súlyosnak az orvosok.



A legrosszabb helyzet továbbra is a dél-morvaországi Uherské Hradiste járásban van, ahol százezer lakosra 380 fertőzött jut. Prágában az utóbbi héten javult a járványhelyzet.



Csehországban hétfőtől szükségállapot van érvényben, amely megteremtette a jogi feltételeket a kormányzat hatékonyabb fellépéséhez a járvány ellen. Roman Prymula egészségügyi miniszter hétfőn a közszolgálati televízióban felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy ha nem tartják be következetesen az érvényes óvintézkedéseket, a kormány kénytelen lesz szigorítani azokat.