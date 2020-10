Járvány

Világszerte minden tizedik ember elkaphatta már a koronavírus-fertőzést

Ez a becslés, miszerint már mintegy 760 millió ember elkaphatta a koronavírust, messze felülmúlja az eddig igazolt fertőzéses esetek 35 milliós számát. 2020.10.05 17:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szakértői becslések szerint világszerte körülbelül minden tizedik ember elkaphatta már a koronavírus-fertőzést - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) veszélyhelyzeti igazgatója hétfőn Genfben.



Michael Ryan arról számolt be, hogy a számok jelentősen eltérnek a városi és a vidéki környezetben élők, a különböző embercsoportok esetében, azonban az eredmény mindenképp azt jelenti, hogy a világ 7,6 milliárd fő körüli lakosságának túlnyomó többsége továbbra is kockázatnak van kitéve.



Ez a becslés, miszerint már mintegy 760 millió ember elkaphatta a koronavírust, messze felülmúlja az eddig igazolt fertőzéses esetek 35 milliós számát. Szakértők régóta figyelmeztetnek arra, hogy a hivatalosan regisztrált adatoknál lényegesen magasabbak lehetnek a valós számok.



Eközben az Egyesült Államok kormányának képviselője ismét a WHO reformját sürgette, és Kínára utalva elfogadhatatlannak nevezte az egyik tagállam azon "hibáját", hogy nem közöl időben pontos és teljes körű adatokat a járványkitörésekről.



Brett Giroir, az amerikai egészségügyi minisztérium vírustesztelésekért felelős miniszterhelyettese az Európai Unióhoz és Ausztráliához hasonlóan arra szólította fel a szervezetet, hogy küldjön nemzetközi szakértői csoportot Kínába az új típusú koronavírus eredetének felderítésére.