Új betolakodóval, egy falánk csigafajjal kell szembenéznie Floridának

Rendkívül falánk, mindenféle termést megdézsmál, ami az útjába kerül, legyen az saláta, bab vagy jamgyökér. Az állat emellett egészségi kockázatot jelent az emberre.

A nem őshonos leguánok, pitonok és tűzhalak mellett egy újabb betolakodóval, a falánk indiai csigafajjal kell felvennie a harcot Floridának - figyelmeztette a helyi lakosságot a hatóság.



A közlemény szerint a Macrochlamys indica nevű apró szárazföldi csiga most először bukkant fel az Egyesült Államokban. Rendkívül falánk, mindenféle termést megdézsmál, ami az útjába kerül, legyen az saláta, bab vagy jamgyökér. Az állat emellett egészségi kockázatot jelent az emberre.



Az első példányokat egy csigarajongó gyűjtötte be Miamiban, és elküldte őket a Floridai Egyetemnek, ahol a szakemberek azonosították a fajt.



A hatóságok ezután nagyjából 30 csigát gyűjtöttek be Miami lakott területéről és tanulmányozni kezdték a példányokat, megfigyelték a szaporodásukat, ezzel párhuzamosan pedig azt is vizsgálni kezdték, hogy miként lehet kiirtani őket.



A Macrochlamys indica gyorsan szaporodik és különösen jól tud terjeszkedni, valamint alkalmazkodni új viszonyokhoz, ezért reagáltak ennyire gyorsan a felbukkanására.



A hatóságok a közönséges achátcsiga ellen is küzdenek a térségben. A szakemberek szerint a nagy termetű csigánál bevetett módszerek a Macrochlamys indicánál is hatékonyak lehetnek.