Baleset

Lezuhant egy kisrepülő New Yorkban - videó

Az egymotoros Cessna roncsai közül a tűzoltók emelték ki a szerencsétlenül jártakat, akik mindannyian 60 év felettiek voltak. Még a pilóta is, aki egy helyi étterem tulajdonosa, és a környékbeliek elmondása szerint rendszeresen repült a kikötőben.



Hogy a balesetet mi okozta, egyelőre nem tudni, de szemtanúk arról számoltak be, hogy láthatóan túl hirtelen manővereket hajtott végre a gép, ami már a zuhanás előtt riadalmat okozott a kikötőben.



New Yorkban az ikertornyok elleni 19 évvel ezelőtti terrortámadás óta minden repülőgép-balesetet óriási aggodalom övez, mivel sokan tartanak még ma is hasonló akciók megismétlődésétől.