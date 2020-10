Koronavírus-járvány

Több ezer fertőzéses eset kimaradt a brit nyilvántartásból

Több ezer eset kimaradt az utóbbi napokban a nagy-britanniai koronavírus-fertőzések napi nyilvántartásából, és ezek utólagos hozzáadásával átlépte a félmilliót a járvány kezdete óta kimutatott fertőzések száma.



A brit egészségügyi minisztérium vasárnap éjjel ismertetett, korrigált összesítésében közölte: a szeptember 25. és október 2. közötti időszakban országszerte 15 841 olyan koronavírus-fertőzést szűrtek ki, amelyek a számítógépes feldolgozórendszer meghibásodása miatt nem kerültek be a napi adatismertetésekbe.



A tárca ezeket a pozitív leleteket most hozzáadta a nyilvántartáshoz, így a vasárnap éjjel közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 22 961 újonnan kiszűrt esettel emelkedett a koronavírus-fertőzések száma Nagy-Britanniában.



A minisztérium hangsúlyozta, hogy a korábbi nyilvántartási hiba miatt kimaradt esetek utólagos feldolgozása mesterségesen magasra hajtja az új koronavírus-fertőzéses esetek naponta ismertetett számát.



Ugyanez a nyilvántartási hiba már a szombat estével zárult 24 órában is több mint 12 ezerrel növelte az új koronavírus-fertőzésekről beérkezett számokat. Ez hozzávetőleg a kétszerese volt a korábbi napok adatainak.



Az egészségügyi minisztérium vasárnap éjjeli ismertetése szerint a hibát kijavították, a nyilvántartásból korábban kimaradt fertőzéseket a szombati és a vasárnapi adatsorokban tüntették fel és ez emelte meg hirtelen a napi számokat.



A kiegészített adatok szerint Nagy-Britanniában eddig 22,7 millió koronavírustesztet végeztek el; vasárnap estig ezek közül 502 978-nak az eredménye lett pozitív.



A halálos áldozatok száma 42 350.

A vasárnap estig eltelt 24 órában 33-an haltak meg Nagy-Britanniában a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19-ben. Szombaton 59, a megelőző két napban egyaránt 71 halálos áldozatról érkezett jelentés.



Áprilisban, a nagy-britanniai koronavírus-járvány tavaszi tetőzésének időszakában előfordult, hogy 1200-nál több napi halálesetről számoltak be a brit egészségügyi hatóságok.