Erő alkalmazásával számolták fel a tüntetéseket Tel-Avivban

Rendőrök verték a fiatalokat, lovas rendőrök közéjük hatoltak és feléjük rúgtak, motoros rendőrök pedig számos alkalommal szándékosan olyan közel haladtak el, hogy az gázolással fenyegette a tiltakozókat.

Brutális rendőri erőszakkal számolták fel a Benjámin Netanjahu kormányfő elleni tömegtüntetéseket szombat éjjel Tel-Avivban - jelentette a helyi média.



Az éjszaka folyamán Facebook-oldalak és Twitter-fiókok tucatjain élő közvetítéseken számoltak be az izraeli miniszterelnök távozását követelő, a város több pontján zajló tüntetésekről, amelyeken a felvételek tanúsága szerint brutális rendőri erőszakkal tartóztatták le a demonstrálókat.



Rendőrök verték a fiatalokat, lovas rendőrök közéjük hatoltak és feléjük rúgtak, motoros rendőrök pedig számos alkalommal szándékosan olyan közel haladtak el, hogy az gázolással fenyegette a tiltakozókat.



Az éjszaka folyamán 38 tüntetőt állítottak elő, de egy kivétellel reggelre szabadon engedték őket. Emellett több száz esetben jelentős bírságot osztottak ki a koronavírus-járvány megfékezésére megalkotott jogszabályok alapján, amelyeknek újabb, szigorított változata szerint csakis egymástól két méterre, maszkban állva, húszfős csoportokban lehet tüntetni.



A Habima színháznál kezdődött tüntetéseken - a felvételek szerint - a főként fiatalokból álló tömeg a szabályokat betartva tiltakozott, és több, Tel-Avivban élő baloldali és centrista parlamenti képviselő is megjelent védelmükre, azonban a számos lovas rendőr torlódást okozott, így a tüntetők kénytelenek voltak megszegni a szabályokat.



A rendőrök egy valójában nem létező kihágás ürügyén a munkájukat végző újságíróknak is szabálysértési bírságokat osztottak ki a katonai rádió vasárnap délelőtti műsora szerint. Az este során könnyebben megsebesült egy rendőri ütéstől Ron Huldai tel-avivi polgármester is, a képet, amelyen véres karját lépked, a helyi média azonnal közölte.



"Törvényt szegnek, nem engedelmeskednek a felszólításnak, és nem oszlottak szét a felhívásra. Nem volt más választásunk, mint hogy erővel lépjünk fel. A rendőrségnek jogában áll erőszakot alkalmazni, ez a munkánk" - mondta Ziv Szagív rendőrtiszt a Jediót Ahronót című újság hírportáljának, a ynetnek vasárnap.



Szombat este becslések szerint országszerte mintegy százezer ember tiltakozott lakóhelye ezer méteres körzetében az ezen a héten elfogadott drasztikus szabályokat betartva tereken és útkereszteződésekben, valamint autópályák fölötti hidakon. Izraeli és fekete zászlókat, valamint tiltakozó feliratokat tartalmazó táblákat tartottak magasba a tavasszal megalakult, a kormányfő távozását követelő és a demokrácia védelmét hirdető "Fekete zászlós mozgalom" szervezésében.

A tiltakozók száma ezen a hétvégén jelentősen megnőtt az új, a miniszterelnök Balfour utcai rezidenciájánál rendezett eddigi tömegtüntetéseket megtiltó rendelkezések nyomán.



Az otthonuk közelében, kisebb csoportokban demonstrálók demokráciaellenesnek tartják a szigorításokat, mivel a kormányzat nem tudott felmutatni bizonyítékokat arra, hogy a tüntetések miatt terjed a koronavírus. Az egészségügyi minisztérium kimutatásai szerint a járvány jelenleg elsősorban a maszkviselési és távolságtartási szabályokat kevésbé betartó ultraortodox lakosság körében terjed.



A bírálók szerint Benjámin Netanjahu azért szavaztatta meg szerda éjjel a tüntetések korlátozását a kneszetben, hogy megpróbálja elhallgattatni az ellene irányuló, hónapok óta tartó tiltakozó mozgalmat, de az újabb korlátozás csak olajat öntött a tűzre, jelentősen megnőtt a tüntetők száma.



A július közepe óta tartó tiltakozó mozgalom egyik legfőbb jelszava, hogy nem lehet miniszterelnök olyan személy, akit törvény elé állítottak korrupció, csalás és közhivatallal visszaélés miatt, de emellett bírálják a kormányfőt a koronavírus második, nyáron kezdődött hullámának kezelése miatt is.