Koronavírus-járvány

Kísérleti szerrel kezelik Donald Trumpot - videó

Katonai kórházba vitték Donald Trump-ot, akiről nemrég derült ki, hogy koronavírusos. Az amerikai elnök állítólag továbbra is jókedvű, tünetei pedig enyhék.



Ezt ő maga is megerősítette egy videóban, amelyet a klinikába indulása előtt készített. Trump-nak és a feleségének rengetegen kívánnak jobbulást, köztük Kim Dzsong Un és Barack Obama is.