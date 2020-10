Pokolgépnek látszó tárgy Kölnben - szögek, csavarok és petárdákban használt robbanószer

Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy nem jelentett veszélyt - jelentették szombaton német hírportálok.



A gyanús tárgyra egy takarító bukkant rá egy helyközi vonaton péntek éjjel a Köln-Deutzerfeld rendező pályaudvaron. A szerelvény nem közlekedett, utasok nem voltak rajta. A rendőrség a helyszínt lezárta és átvizsgálta.



Tűzszerészek szögeket, csavarokat és petárdákban használt robbanószert találtak a gyanús tárgyban.



A kölni rendőrkapitányság szombat késő délutáni közleménye szerint megállapították, hogy a szerkezet csekély mennyiségű robbanószert tartalmazott, nem volt működőképes, így nem jelentett veszélyt. Hozzátették: még ha valamiképpen mégiscsak működésbe hozták volna, "rendkívül valószínűtlen", hogy bármi kárt okozott volna.



Mint írták, a rendező-pályaudvaron álló 27 szerelvény átvizsgálása még nem ért véget. A művelethez több tartományból szállítottak robbanószer-kereső kutyákat Kölnbe, húsznál is több rendőrkutya segítségével fésülik át a terepet.



Az ügy háttere ismeretlen. Egyelőre azt sem tudni, hogy a szerkezet mikor került a szerelvényre. A rendőrség szemtanúkat keres, akik esetleg felfigyeltek valami szokatlanra a Gummersbach-Köln vonalon közlekedő járaton.

