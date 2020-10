Koronavírus

Újabb rekordot ért el a napi fertőzések száma Csehországban

Csehországban az eddigi napi rekordot mintegy 300-zal meghaladó új koronavírus-fertőzést regisztráltak pénteken, összesen 3793 új esetet - derült ki az egészségügyi minisztérium szombat reggeli kimutatásából.



Változatlanul emelkedik a kórházban kezelt személyek és az elhunytak száma is. Pénteken már 1134 személy volt kórházban, közülük 221 állapotát minősítették súlyosnak az orvosok, azaz lélegeztetőgépre szorulnak. A Covid-19 betegséggel összefüggésben eddig elhunytak száma pénteken 12-vel 699-re emelkedett. Ezen a héten minden nap tíz felett volt az elhalálozások száma.



Az aktív fertőzöttek száma jelenleg már 42 ezer 320. A járvány márciusi kezdete óta több mint 78 ezer személynél mutatták ki a fertőzést, az esetek többségében azonban a betegség enyhe lefolyású volt.



Hétfőtől Csehországban 30 napos szükségállapot lép érvénybe, amely megteremti a jogi feltételeket a kormányzat számára a gyorsabb és hatékonyabb intézkedések meghozatalához.



Az általánosan romló járvány-helyzet miatt pedig újabb óvintézkedések lépnek életbe. A legveszélyeztetettebb régiókban egyelőre két hétre a középiskolák is áttérnek a távoktatásra. A vendéglők és a szórakoztatóhelyek este tízkor bezárnak, a sportrendezvényeket pedig csak nézők nélkül lesz szabad megtartani. Zárt termekben legfeljebb tíz, nyitott helyeken pedig maximum húsz személy vehet részt egy-egy rendezvényen. Ez az istentiszteletekre is vonatkozik.



Zárt terekben és a közlekedési eszközökön továbbra is kötelező a szájmaszk viselete.